В Испании учителям ошибочно вкололи по шесть доз Pfizer

Несмотря на это, все преподаватели хорошо себя чувствуют и вышли с понедельника на работу.

В одной из испанских школ восемь педагогов по ошибке получили сразу по шесть доз вакцины от коронавируса.

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Как в понедельник, 7 июля сообщает EFE, случилось это в городе Хельвесе.

Сотрудники школы были вакцинированы препаратом американской компании Pfizer, однако вместо одной дозы им вкололи сразу по шесть.

Несмотря на этот инцидент, на данный момент у преподавателей не выявлено серьезных проблем со здоровьем.

Сообщается даже, что сегодня все они вышли на работу.

Напомним, в Италии 23-летняя девушка ошибочно получила шесть доз вакцины против коронавируса от Pfizer.

А в Германии медсестру одной из больниц подозревают в том, что она намеренно вколола физраствор вместо вакцины против коронавируса производства Pfizer/BioNTech.

В свою очередь, Министерство здравоохранения Израиля увидело связь между вакцинацией людей от COVID-19 препаратом Pfizer и выявлением у вакцинированных пациентов воспаления сердца.

Также мы сообщали, что Pfizer планирует выпустить лекарство в виде таблеток от COVID-19. По словам главы компании, до конца года Pfizer может выпустить препарат для лечения COVID-19 дома при первых признаках заболевания.