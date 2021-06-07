В Іспанії вчителям помилково вкололи по шість доз Pfizer

Незважаючи на це, усі викладачі добре себе почувають і вийшли з понеділка на роботу.

В одній з іспанських шкіл вісім педагогів помилково отримали відразу по шість доз вакцини від коронавірусу.

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Як у понеділок, 7 липня повідомляє EFE, сталося це в місті Хельвес.

Співробітники школи були вакциновані препаратом американської компанії Pfizer, однак замість однієї дози їм вкололи відразу по шість.

Незважаючи на цей інцидент, наразі у викладачів не виявлено серйозних проблем зі здоров'ям.

Повідомляється навіть, що сьогодні всі вони вийшли на роботу.

Нагадаємо, в Італії 23-річна дівчина помилково отримала шість доз вакцини проти коронавірусу від Pfizer.

А в Німеччині медсестру однієї з лікарень підозрюють у тому, що вона навмисно вколола фізрозчин замість вакцини проти коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech.

У свою чергу, Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю побачило зв'язок між вакцинацією людей від COVID-19 препаратом Pfizer і виявленням у вакцинованих пацієнтів запалення серця.

Також ми повідомляли, що Pfizer планує випустити ліки у вигляді таблеток від COVID-19. За словами глави компанії, до кінця року Pfizer може випустити препарат для лікування COVID-19 вдома при перших ознаках захворювання.