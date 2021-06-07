Автограф основателя Telegram Павла Дурова в книге его отца продают за 7,3 млн грн

Полученные с продажи деньги планируют направить на информирование детей о новых видах угрозах в интернете.

Книгу с автографом основателя соцсети "Вконтакте" и мессенджера Telegram Павла Дурова выставили на продажу за 270 тысяч долларов (около 7,3 миллиона гривен по нынешнему курсу). Соответствующее сообщение на сайте объявлений "Юла" опубликовал Владимир Зыков, руководитель Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, сообщает Lenta.ru.

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Автограф размещен в книге "Юлий Цезарь: человек и писатель", автором которой является Валерий Дуров, отец основателя Telegram.

"Владимиру. С уважением от Павла. 2014 год", — написал Дуров на странице книги, где его отец оставил слова "Моим сыновьям Николаю и Павлу с любовью посвящаю".

[ + – ] Автограф основателя Telegram Павла Дурова в книге его отца Фото: lenta.ru

Зыков в комментарии журналистам рассказал, что эта книга с автографом основателя Telegram является для него бесценной.

"Я очень уважаю Павла Дурова. Но мной было принято принципиальное решение: есть проблема, которую нужно решать не то что сейчас, а еще вчера", — заявил Зыков.

Он утверждает, что проведенное возглавляемой им ассоциацией исследование показало, что существует множество опасностей, о которых мало кто подозревает. Так, по словам Зыкова, около 68% несовершеннолетних оказывались жертвами угроз в сети и около половины из них пострадали финансово, морально или физически.

В связи с этим полученные с продажи книги Валерия Дурова с автографом его сына деньги руководитель Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров намерен использовать для запуска проекта, цель которого — повышение осведомленности несовершеннолетних о новых видах угроз в интернете. Также в рамках инициативы планируется проводить обучение школьников тому, как не подвергаться риску в сети.

Напомним, в апреле журнал Forbes внес Павла Дурова в ТОП-10 самых богатых россиян. Его состояние оценили в 17,2 млрд долларов. В мае этот же журнал включил двух детей Дурова в рейтинг самых богатых наследников.

Также недавно состоялась премьера документального фильма под названием "Дуров", который рассказывает о жизни и деятельности основателя "ВКонтакте" и мессенджера Telegram.