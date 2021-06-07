Автограф засновника Telegram Павла Дурова в книзі його батька продають за 7,3 млн грн

Отримані з продажу гроші планують направити на інформування дітей про нові види загроз в інтернеті.

Книгу з автографом засновника соцмережі "Вконтакте" і месенджера Telegram Павла Дурова виставили на продаж за 270 тисяч доларів (близько 7,3 мільйона гривень за нинішнім курсом). Відповідне повідомлення на сайті оголошень "Дзиґа" опублікував Володимир Зиков, керівник Асоціації професійних користувачів соціальних мереж і месенджерів, повідомляє Lenta.ru.

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Автограф розміщений у книзі "Юлій Цезар: людина і письменник", автором якої є Валерій Дуров, батько засновника Telegram.

"Володимиру. З повагою від Павла. 2014 рік", — написав Дуров на сторінці книги, де його батько залишив слова "Моїм синам Миколі і Павлу з любов'ю присвячую".

[ + – ] Автограф засновника Telegram Павла Дурова в книзі його батька Фото: lenta.ru

Зиков у коментарі журналістам розповів, що ця книга з автографом засновника Telegram є для нього неоціненною.

"Я дуже поважаю Павла Дурова. Але мною було прийнято принципове рішення: є проблема, яку потрібно вирішувати не те що зараз, а ще вчора", — заявив Зиков.

Він стверджує, що проведене очолюваною ним асоціацією дослідження показало, що існує безліч небезпек, про які мало хто підозрює. Так, за словами Зикова, близько 68% неповнолітніх ставали жертвами погроз у мережі і близько половини з них постраждали фінансово, морально чи фізично.

У зв'язку з цим отримані з продажу книги Валерія Дурова з автографом його сина гроші керівник Асоціації професійних користувачів соціальних мереж і месенджерів має намір використовувати для запуску проекту, мета якого — підвищення обізнаності неповнолітніх про нові види загроз в інтернеті. Також у рамках ініціативи планується проводити навчання школярів того, як не піддаватися ризику в мережі.

Нагадаємо, що у квітні журнал Forbes вніс Павла Дурова в ТОП-10 найбагатших росіян. Його статки оцінили в 17,2 млрд доларів. У травні цей же журнал включив двох дітей Дурова в рейтинг найбагатших спадкоємців.

Також нещодавно відбулася прем'єра документального фільму під назвою "Дуров", який розповідає про життя і діяльність засновника "ВКонтакте" і месенджера Telegram.