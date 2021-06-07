Украинцам, воевавшим на Донбассе, запретили въезд в Беларусь, – СМИ
Украинца, который принимал участие в ООС, белорусские пограничники якобы посчитали "угрозой нацбезопасности".
В Волынской области один из судов вынес приговор в отношении бывшего военнослужащего ВСУ, который, как утверждается, пытался незаконно переправить в Беларусь другого украинца.
Как сообщает в понедельник, 7 июня Радио Свобода второму украинцу отказали во въезде в Беларусь в связи тем, что тот принимал участие в боевых действиях на Донбассе.
Издание приводит выдержку из судебного решения, в котором сказано, что мужчина пытался въехать в Беларусь вне пунктов пропуска. Причиной подобного решения стал отказ белорусских пограничников пропустить его в страну.
Якобы они утверждали, что украинец "нес угрозу национальной безопасности Беларуси в связи с прохождением службы в ВСУ, в частности в зоне проведения ООС на востоке Украины".
Таким образом, утверждает Радио Свобода, Беларусь могла запретить въезд на территорию страны тем гражданам Украины, которые служили в Вооруженных силах Украины и принимали участие в военных действиях на востоке страны.
Ранее сообщалось, что Государственная пограничная служба Украины усиливает меры безопасности на границе с Беларусью.
Также известно, что президент Владимир Зеленский созывает новое заседание СНБО, на котором будут рассмотрены санкции против Беларуси из-за посадки самолета и задержания Романа Протасевича.
Кроме того, Украина запретила белорусским самолетам входить в воздушное пространство нашей страны.
В свою очередь, Беларусь ввела ограничения на импорт ряда украинских товаров.