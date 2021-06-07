Українцям, які воювали на Донбасі, заборонили в'їзд до Білорусі, — ЗМІ

Українця, який брав участь в ООС, білоруські прикордонники нібито завважали "загрозою нацбезпеці".

У Волинській області один із судів виніс вирок щодо колишнього військовослужбовця ЗСУ, який, як стверджується, намагався незаконно переправити в Білорусь іншого українця.

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Як повідомляє в понеділок, 7 червня Радіо Свобода другому українцю відмовили у в'їзді в Білорусь у зв'язку тим, що той брав участь у бойових діях на Донбасі.

Видання наводить витяг із судового рішення, у якому сказано, що чоловік намагався в'їхати до Білорусі поза пунктами пропуску. Причиною подібного рішення стала відмова білоруських прикордонників пропустити його в країну.

Нібито вони стверджували, що українець "ніс загрозу національній безпеці Білорусі у зв'язку з проходженням служби в ЗСУ, зокрема в зоні проведення ООС на сході України".

Таким чином, стверджує Радіо Свобода, Білорусь могла заборонити в'їзд на територію країни тим громадянам України, які служили в Збройних силах України та брали участь у військових діях на сході країни.

Раніше повідомлялося, що Державна прикордонна служба України посилює заходи безпеки на кордоні з Білоруссю.

Також відомо, що президент Володимир Зеленський скликає нове засідання РНБО, на якому будуть розглянуті санкції проти Білорусі через посадку літака і затримання Романа Протасевича.

Крім того, Україна заборонила білоруським літакам входити в повітряний простір нашої країни.

У свою чергу, Білорусь ввела обмеження на імпорт ряду українських товарів.