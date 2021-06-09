Как у Кубрика: Хилтон планировал открыть отель на Луне еще в 1967 году

За два года до того, как Нил Армстронг ступил на поверхность Луны, отельный магнат Баррон Хилтон планировал, как построит лунный отель

Астронавт Нил Армстронг ступил на Луну 20 июля 1969 года, что стало "большим шагом для всего человечества", но оказалось, что отельный магнат Баррон Хилтон, сын основателя сети шикарных гостиниц и дедушка светской львицы Пэрис Хилтон, планировал открыть отель на Луне еще за два года до этого эпохального события. Об этом пишет CNN.

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"Не проходит и дня, чтобы меня весело не спрашивали, когда откроется Лунный "Хилтон". Они, конечно, шутят, но я вовсе не считаю это шуткой", — сказал Баррон Хилтон на конференции Американского астрономического общества в Далласе 2 мая 1967 года.

Хилтон, который тогда был президентом семейного бизнеса, приступил к разработке подробного плана, который включал как орбитальные, так и лунные отели.

[ + – ] Концепт отеля и лунного челнока

"К 1967 году мы путешествовали на реактивных самолетах менее 10 лет, так что это была действительно далеко идущая концепция", — рассказывает Марк Э. Янг, историк индустрии гостиничного бизнеса из Хьюстонского университета. Высказывание Баррона Хилтона стало сенсацией, о нем писали все газеты, а люди со всего мира требовали рассказать, когда откроются отели на Луне.

Баррон был энтузиастом авиации, летал на самолетах, планерах, вертолетах и ​​воздушных шарах. Он организовывал летные соревнования и встречи с пилотами и астронавтами на своем ранчо "Flying M" в Неваде, где находился аэродром. Его именем названа галерея в Смитсоновском национальном музее авиации и космонавтики. Космос был его следующим рубежом.

"Я твердо верю, что у нас будут "Хилтоны" в космосе, возможно, даже достаточно скоро, чтобы я мог выступить на официальном открытии первого", — сказал он участникам конференции в Далласе.

Он умер в 2019 году и так и не увидел воплощения своей мечты, но сейчас так бурно развивается космический туризм, что вполне вероятно, что скоро и отель "Хилтон" в космосе уже не покажется фантастикой.

Баррон собирался создать орбитальный аппарат Hilton для 24 человек, предназначенный для путешествий на Луну.

А проект Lunar Hilton представлял из себя подземный отель с входом на поверхности. Так в гостинице должна была поддерживаться постоянная комфортная температура.

В Lunar Hilton должно было быть три этажа: нижний для оборудования, средний – со ста номерами для гостей и самый верхний – с баром и рестораном с видом из панорамных окон на космос и Землю.

Хилтон планировал, что бармены будут готовить напитки в космическом стиле: из воды, спирта и специальной таблетки, содержащей концентрированный коктейль. А еду будут готовить на кухне с ядерным реактором.

Он зашел так далеко, что даже создал концепт макет приглашения и ключ от номера лунного отеля. Янг отмечает, что при всей своей прогрессивности, Баррон Хилтон считал, что даже в будущем люди будут открывать номера обычными ключами.

[ + – ] Приглашение в лунный отель

[ + – ] Ключ от лунного отеля Хилтона

Интересно, но в культовом фильме Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001 года" 1968 года герои встречаются в космическом отеле "Хилтон".

[ + – ] Кадры из фильма "Космическая одиссея 2001 года"

Концепт обстановки выдуманной гостиницы был настолько удачным, что потом много раз цитировался ведущими дизайнерами.

Напомним, корпорация Orbital Assembly Corporation (OAC) собирается в 2025 году начать постройку отеля в форме колеса на орбите Земли.

А архитектурная компания Skidmore, Owings & Merrill (SOM), которая спроектировала одни из самых высоких небоскребов в мире, разработала концепт надувной деревни на Луне.

Ранее эксперты выяснили, сколько может стоить проживание на Луне и как дорого обойдется жилище на спутнике Земли. Строительство первого дома на Луне будет стоить около 40 миллионов долларов. Возведение прочих строений обойдется дешевле, так как материалы уже будут находиться на спутнике.