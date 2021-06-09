Як у Кубрика: Хілтон планував відкрити готель на Місяці ще у 1967 році

За два роки до того, як Ніл Армстронг ступив на поверхню Місяця, готельний магнат Баррон Хілтон планував, як побудує місячний готель.

Астронавт Ніл Армстронг ступив на Місяць 20 липня 1969, що стало "великим кроком для всього людства", але виявилося, що готельний магнат Баррон Хілтон, син засновника мережі шикарних готелів і дідусь світської левиці Періс Хілтон, планував відкрити готель на Місяці ще за два роки до цієї епохальної події. Про це пише CNN.

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"Не минає і дня, щоб мене весело не питали, коли відкриється Місячний "Хілтон". Вони, звичайно, жартують, але я зовсім не вважаю це жартом", — сказав Баррон Хілтон на конференції Американського астрономічного товариства в Далласі 2 травня 1967 року.

Хілтон, який тоді був президентом сімейного бізнесу, приступив до розробки детального плану, який включав як орбітальні, так і місячні готелі.

[ + – ] Концепт готелю і місячного човника

"До 1967 року ми подорожували на реактивних літаках менше 10 років, так що це була концепція, яка справді далеко йшла", — розповідає Марк Е. Янг, історик індустрії готельного бізнесу з університету Х'юстону. Висловлення Баррона Хілтона стало сенсацією, про нього писали всі газети, а люди з усього світу вимагали розповісти, коли відкриються готелі на Місяці.

Баррон був ентузіастом авіації, літав на літаках, планерах, вертольотах і повітряних кулях. Він організовував льотні змагання і зустрічі з пілотами і астронавтами на своєму ранчо "Flying M" в Неваді, де знаходився аеродром. Його ім'ям названа галерея в Смітсонівському національному музеї авіації та космонавтики. Космос був його наступним кордоном.

"Я твердо вірю, що у нас будуть "Хілтон" у космосі, можливо, навіть досить скоро, щоб я міг виступити на офіційному відкритті першого", — сказав він учасникам конференції в Далласі.

Він помер у 2019 році й так і не побачив втілення своєї мрії, але зараз так бурхливо розвивається космічний туризм, що цілком імовірно, що скоро і готель "Хілтон" в космосі вже не здасться фантастикою.

Баррон збирався створити орбітальний апарат Hilton для 24 осіб, призначений для подорожей на Місяць.

А проект Lunar Hilton являв собою підземний готель з входом на поверхні. Так в готелі повинна була підтримуватися постійна комфортна температура.

В Lunar Hilton мало бути три поверхи: нижній для обладнання, середній — із сотнею номерів для гостей і самий верхній — з баром і рестораном з видом з панорамних вікон на космос і Землю.

Хілтон планував, що бармени будуть готувати напої в космічному стилі: з води, спирту і спеціальної таблетки, що містить концентрований коктейль. А їжу готуватимуть на кухні з ядерним реактором.

Він зайшов так далеко, що навіть створив концепт макет запрошення і ключ від номеру місячного готелю. Янг зазначає, що при всій своїй прогресивності, Баррон Хілтон вважав, що навіть у майбутньому люди будуть відкривати номери звичайними ключами.

[ + – ] Запрошення в місячний готель

[ + – ] Ключ від місячного готелю Хілтона

Цікаво, але в культовому фільмі Стенлі Кубрика "Космічна одіссея 2001 року" 1968 року герої зустрічаються в космічному готелі "Хілтон".

[ + – ] Кадри з фільму "Космічна одіссея 2001 року"

Концепт обстановки вигаданого готелю був настільки вдалим, що потім багато разів цитувався провідними дизайнерами.

Нагадаємо, корпорація Orbital Assembly Corporation (OAC) збирається у 2025 році почати будівництво готелю у формі колеса на орбіті Землі.

А архітектурна компанія Skidmore, Owings&Merrill (SOM), яка спроектувала одні з найвищих хмарочосів у світі, розробила концепт надувного містечка на Місяці.

Раніше експерти з'ясували, скільки може коштувати проживання на Місяці і як дорого обійдеться житло на супутнику Землі. Будівництво першого будинку на Місяці коштуватиме близько 40 мільйонів доларів. Зведення інших будівель обійдеться дешевше, оскільки матеріали вже будуть знаходитися на супутнику.