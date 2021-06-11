Встреча Путина и Байдена: Швейцария ограничивает доступ к воздушному пространству

Ограничения не затронут коммерческие рейсы, которые обслуживает Женевский аэропорт, однако военные будут тщательно следить за ситуацией в небе.

Власти Швейцарии закроют воздушное пространство в районе Женевы из-за встречи президента США Джо Байдена с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщил сайт Федерального совета страны.

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Швейцарское правительство 11 июня утвердило временные ограничения по использованию воздушного пространства, которые будут действовать с 15 по 17 июня на территории с центром на площади Наций в Женеве. Отмечается, что меры не затронут коммерческие самолеты, которые прибывают или улетают из международного аэропорта.

Военно-воздушные силы будут усиленно следить за ситуацией в небе, а наземные войска должны обеспечить безопасность гражданских властей. Согласно решению правительства, к этой миссии привлекут не более тысячи солдат.

"Швейцария обязана обеспечивать защиту лиц, пользующихся особой защитой в соответствии с международным публичным правом, таких как главы государств США и России", — подчеркивается в сообщении.

Недавно стало известно, что процедура ограничения воздушного пространства в Женеве аналогична той, которую применяют во время Всемирного экономического форума в Давосе. Известно также, что специалисты по безопасности исследовали пляж "О-Вив" на берегу Женевского озера, чтобы при надобности установить там системы противовоздушной обороны.

Ранее пресс-служба МИД Швейцарии объявила место встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. Президенты США и России проведут саммит на легендарной вилле La Grange на берегу озера. Здесь обустроен самый большой городской парк и проводятся экскурсии для туристов.

Во время первой встречи 16 июня Джо Байден и Владимир Путин планируют обсудить в Женеве перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности и другие глобальные вопросы, такие как борьба с эпидемией коронавируса.