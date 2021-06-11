Зустріч Путіна та Байдена: Швейцарія обмежує доступ до повітряного простору

Обмеження не торкнуться комерційних рейсів, які обслуговує Женевський аеропорт, проте військові ретельно стежитимуть за ситуацією в небі.

Влада Швейцарії закриє повітряний простір у районі Женеви через зустріч президента США Джо Байдена з главою Росії Володимиром Путіним. Про це повідомив сайт Федеральної ради країни.

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Швейцарський уряд 11 червня затвердив тимчасові обмеження щодо використання повітряного простору, які діятимуть з 15 по 17 червня на території з центром на площі Націй в Женеві. Зазначається, що заходи не торкнуться комерційних літаків, які прибувають або відлітають з міжнародного аеропорту.

Військово-повітряні сили посилено стежитимуть за ситуацією в небі, а наземні війська повинні забезпечити безпеку цивільної влади. Згідно з рішенням уряду, до цієї місії залучать не більше тисячі солдатів.

"Швейцарія зобов'язана забезпечувати захист осіб, які користуються особливим захистом згідно з міжнародним публічним правом, таких як глави держав США та Росії", — підкреслюється в повідомленні.

Нещодавно стало відомо, що процедура обмеження повітряного простору в Женеві аналогічна тій, яку застосовують під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Відомо також, що фахівці з безпеки досліджували пляж "О-Вів" на березі Женевського озера, щоб у разі потребі встановити там системи протиповітряної оборони.

Раніше пресслужба МЗС Швейцарії оголосила місце зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна в Женеві. Президенти США та Росії проведуть саміт на легендарній віллі La Grange на березі озера. Тут облаштований найбільший міський парк і проводяться екскурсії для туристів.

Під час першої зустрічі 16 червня Джо Байден і Володимир Путін планують обговорити в Женеві перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин, проблематику стратегічної стабільності й інші глобальні питання, такі як боротьба з епідемією коронавірусу.