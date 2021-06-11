Time разместил на своей обложке отражение Путина в очках Байдена (фото)
В преддверии саммита двух лидеров американский журнал вышел со статьей о предстоящей встрече и ее подготовке.
Популярный американский журнал Time разместил на обложке своего свежего выпуска изображение президента США Джо Байдена в темных очках.
Причем, в отражении солнцезащитных очков изображен президент РФ Владимир Путин.
Автор рисунка – американский художник Тим ОʼБрайен.
В публикации внутри издания сообщается, что Байдена ко встрече с Путиным в Женеве готовит экс-посол США в России Уильям Бернс (сейчас – директор ЦРУ).
Журнал, ссылаясь на представителей администрации США, сообщает, что большая часть подготовки американского лидера к встрече происходила на ежедневном брифинге разведки.
"Куда бы Путин ни пошел, он должен встречать сопротивление", – цитирует Time одного из высокопоставленных чиновников администрации Байдена.
Напомним, экс-президент США Дональд Трамп пожелал нынешнему президенту Джо Байдену удачи в его предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным, а также призвал его бодрствовать.
Также сообщалось, что власти Швейцарии закроют воздушное пространство в районе Женевы из-за встречи президента США Джо Байдена с главой России Владимиром Путиным.
Известно, что встреча президентов США и России пройдет 16 июня на вилле La Grange ("Ла-Гранж") в Женеве.