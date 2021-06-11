Time разместил на своей обложке отражение Путина в очках Байдена (фото)

В преддверии саммита двух лидеров американский журнал вышел со статьей о предстоящей встрече и ее подготовке.

Популярный американский журнал Time разместил на обложке своего свежего выпуска изображение президента США Джо Байдена в темных очках.

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Причем, в отражении солнцезащитных очков изображен президент РФ Владимир Путин.

Автор рисунка – американский художник Тим ОʼБрайен.

В публикации внутри издания сообщается, что Байдена ко встрече с Путиным в Женеве готовит экс-посол США в России Уильям Бернс (сейчас – директор ЦРУ).

[ + – ] Обложка Time

Журнал, ссылаясь на представителей администрации США, сообщает, что большая часть подготовки американского лидера к встрече происходила на ежедневном брифинге разведки.

"Куда бы Путин ни пошел, он должен встречать сопротивление", – цитирует Time одного из высокопоставленных чиновников администрации Байдена.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп пожелал нынешнему президенту Джо Байдену удачи в его предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным, а также призвал его бодрствовать.

Также сообщалось, что власти Швейцарии закроют воздушное пространство в районе Женевы из-за встречи президента США Джо Байдена с главой России Владимиром Путиным.

Известно, что встреча президентов США и России пройдет 16 июня на вилле La Grange ("Ла-Гранж") в Женеве.