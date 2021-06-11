Time розмістив на своїй обкладинці відображення Путіна в окулярах Байдена (фото)

Напередодні саміту двох лідерів американський журнал вийшов зі статтею про майбутню зустріч і її підготовку.

Популярний американський журнал Time розмістив на обкладинці свого свіжого випуску зображення президента США Джо Байдена в темних окулярах.

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Причому, у відображенні сонцезахисних окулярів зображений президент РФ Володимир Путін.

Автор малюнка — американський художник Тім О'Браєн.

У публікації всередині видання повідомляється, що Байдена до зустрічі з Путіним у Женеві готує експосол США в Росії Вільям Бернс (наразі — директор ЦРУ).

[ + – ] Обкладинка Time

Журнал, посилаючись на представників адміністрації США, повідомляє, що більша частина підготовки американського лідера до зустрічі відбувалася на щоденному брифінгу розвідки.

"Куди б Путін не пішов, він повинен зустрічати опір", — цитує Time одного з високопоставлених чиновників адміністрації Байдена.

Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп побажав нинішньому президентові Джо Байдену удачі в його майбутній зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, а також закликав його не спати.

Також повідомлялося, що влада Швейцарії закриє повітряний простір у районі Женеви через зустріч президента США Джо Байдена з головою Росії Володимиром Путіним.

Відомо, що зустріч президентів США і Росії пройде 16 червня на віллі La Grange ( "Ла-Гранж") у Женеві.