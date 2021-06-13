G7 распределит 2,3 млрд доз вакцин от коронавируса среди бедных стран, - Меркель

Обеспечить вакцинами развивающиеся государства планируют до конца 2022 года. Канцлер ФРГ также подчеркнула, что нужно налаживать создание вакцин в Африке.

Во время саммита в Британии лидеры стран G7 ("большой семерки", "группы семи") решили помочь менее обеспеченным странам вакцинировать свое население, распределив среди них 2,3 миллиарда доз вакцин до конца 2022 года. Об этом сообщила во время пресс-конференции, которая состоялась 13 июня 2021 года, канцер Германии Ангела Меркель, передает "Европейская правда".

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"Мы едины во мнении, что пандемию можно побороть только глобально, и выходом из пандемии являются вакцины… до конца 2022 года среди развивающихся стран будет распределены 2,3 миллиарда доз препаратов", — заявила Меркель.

Немецкий политик подчеркнула, что их страна сделает "значительный взнос" и будет отвечать за 350 миллионов доз препаратов от COVID-19.

Также Меркель подчеркнула, что производство вакцин необходимо запускать не только в Европе и США, но и на африканском континенте.

Впрочем, пока неясно упомянутые 2,3 миллиарда доз будут включать только пожертвования или речь и об экспорте с финансированием инициативы COVAX.

Примечательно, что ранее издание Reuters со ссылкой на предварительный текст коммюнике сообщало, что в течение 2022 года лидеры G7 намерены пожертвовать более бедным странам 1 миллиард доз препаратов от COVID-19.

Отметим, в G7 входят следующие страны: США, Великобритания, Германия, Франция, Япония, Италия и Канада.

Напомним, ранее руководитель европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге заявлял, что из-за ослабления карантинных ограничений в ряде стран континента и возможности обходить защиту ряда вакцин от COVID-19 индийский штамм коронавируса может "закрепиться" на территории Европы.

Также на этой неделе сообщалось, что в США могут выбросить миллионы доз вакцин от COVID-19 из-за того, что их срок годности вскоре истечет.