G7 розподілить 2,3 млрд доз вакцин від коронавірусу серед бідних країн, — Меркель

Забезпечити вакцинами країни, які розвиваються, планують до кінця 2022 року. Канцлер ФРН також підкреслила, що потрібно налагоджувати створення вакцин в Африці.

Під час саміту в Британії лідери країн G7 ("великої сімки", "групи семи") вирішили допомогти менш забезпеченим країнам вакцинувати своє населення, розподіливши серед них 2,3 мільярда доз вакцин до кінця 2022 року. Про це повідомила під час пресс-конференції, яка відбулася 13 червня 2021 року, канцер Німеччини Ангела Меркель, передає "Європейська правда".

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"Ми єдині в думці, що пандемію можна побороти тільки глобально, і виходом з пандемії є вакцини... до кінця 2022 року серед країн, що розвиваються буде розподілено 2,3 мільярда доз препаратів", — заявила Меркель.

Німецький політик підкреслила, що їхня країна зробить "значний внесок" і буде відповідати за 350 мільйонів доз препаратів від COVID-19.

Також Меркель підкреслила, що виробництво вакцин необхідно запускати не тільки в Європі та США, але і на африканському континенті.

Втім, поки неясно згадані 2,3 мільярда доз будуть включати лише пожертвування або мова і про експорт з фінансуванням ініціативи COVAX.

Примітно, що раніше видання Reuters з посиланням на попередній текст комюніке повідомляло, що протягом 2022 року лідери G7 мають намір пожертвувати біднішим країнам 1 мільярд доз препаратів від COVID-19.

Відзначимо, в G7 входять наступні країни: США, Великобританія, Німеччина, Франція, Японія, Італія і Канада.

Нагадаємо, раніше керівник європейського підрозділу ВООЗ Ханс Клюге заявляв, що через ослаблення карантинних обмежень у ряді країн континенту і можливості обходити захист ряду вакцин від COVID-19 індійський штам коронавірусу може "закріпитися" на території Європи.

Також на цьому тижні повідомлялося, що в США можуть викинути мільйони доз вакцин від COVID-19 через те, що їх термін придатності незабаром закінчиться.