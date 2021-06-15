"Он умный и жесткий", - Байден проведет "красные линии" Путину на встрече в Женеве

По словам американского президента, во время саммита в Женеве ему предстоит встретиться с достойным противником.

Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Путиным очертит главе Кремля "красные линии", по которым позиции Вашингтона и Москвы расходятся.

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Об этом лидер Белого дома заявил во время брифинга по итогам саммита НАТО.

Как отметил американский президент, на саммите в Женеве, который состоится 16 июня, он обозначит сферы возможного американо-российского сотрудничества и планирует очертить Владимиру Путину "красные линии", по которым позиции США и России могут расходиться.

Джо Байден также назвал президента РФ "умным и достойным соперником", но ушел от прямого ответа на просьбу журналиста уточнить, считает ли он Владимира Путина "убийцей".

"Я уже встречался с ним. Он умный, жесткий, и я бы сказал, что он достойный соперник. Я не думаю, что это (считает ли он Путина убийцей — ред.) имеет большое значение с точки зрения следующей встречи, которую мы собираемся провести", — подчеркнул президент США на брифинге.

На вопрос о доверии к администрации Владимира Путина, Джо Байден подчеркнул, что придерживается позиции "проверять, а потом доверять". Одной из "красных линий", которые могут быть очерчены, является суверенитет и территориальная целостность Украины на фоне агрессии Российской Федерации.

Джо Байден заверил, что США планируют "дать Украине возможность поддерживать свою физическую безопасность" и пообещал поддержать Киев в вооруженном конфликте с Россией.

Подытоживая, лидер Белого дома отметил намерение Китая и России расколоть трансатлантический альянс. Джо Байден добавил, что не стремится к конфликту с Москвой, но НАТО отреагирует, если Кремль "продолжит свою вредоносную деятельность".

Ранее Фокус сообщал, что Джо Байден назвал условия для вступления Украины в НАТО. По его словам конфликт на Донбассе не закрывает Украине дорогу в НАТО, но Киеву надо выполнить ряд условий для интеграции в Североатлантический Альянс.

Также Фокус рассказывал, что Джо Байден отказался проводить совместную пресс-конференцию с Путиным по итогам саммита в Женеве. Президент США рассказал, что проведет отдельную пресс-конференцию для представителей СМИ и такой формат общения с журналистами является наиболее подходящим.