"Він розумний і жорсткий", — Байден проведе "червоні лінії" Путіну на зустрічі в Женеві

За словами американського президента, під час саміту в Женеві він має зустрітися з гідним противником.

Президент США Джо Байден на зустрічі з Володимиром Путіним окреслить главі Кремля "червоні лінії", за якими позиції Вашингтона і Москви розходяться.

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Про це лідер Білого дому заявив під час брифінгу за підсумками саміту НАТО.

Як зазначив американський президент, на саміті в Женеві, який відбудеться 16 червня, він позначить сфери можливого американо-російського співробітництва і планує окреслити Володимиру Путіну "червоні лінії", за якими позиції США і Росії можуть розходитися.

Джо Байден також назвав президента РФ "розумним і гідним суперником", але ухилився від прямої відповіді на прохання журналіста уточнити, чи вважає він Володимира Путіна "вбивцею".

"Я вже зустрічався з ним. Він розумний, жорсткий, і я б сказав, що він гідний суперник. Я не думаю, що це (чи вважає він Путіна вбивцею — ред.) має велике значення з точки зору наступної зустрічі, яку ми збираємося провести", — підкреслив президент США на брифінгу.

На питання про довіру до адміністрації Володимира Путіна, Джо Байден наголосив, що дотримується позиції "перевіряти, а потім довіряти". Однією з "червоних ліній", які можуть бути окреслені, є суверенітет і територіальна цілісність України на фоні агресії Російської Федерації.

Джо Байден запевнив, що США планують "дати Україні можливість підтримувати свою фізичну безпеку" і пообіцяв підтримати Київ у збройному конфлікті з Росією.

Підсумовуючи, лідер Білого дому відзначив намір Китаю і Росії розколоти трансатлантичний альянс. Джо Байден додав, що не прагне до конфлікту з Москвою, але НАТО відреагує, якщо Кремль "продовжить свою шкідливу діяльність".

Раніше Фокус повідомляв, що Джо Байден назвав умови для вступу України в НАТО. За його словами, конфлікт на Донбасі не закриває Україні дорогу в НАТО, але Києву треба виконати ряд умов для інтеграції в Північноатлантичний Альянс.

Також Фокус розповідав, що Джо Байден відмовився проводити спільну пресконференцію з Путіним за підсумками саміту в Женеві. Президент США розповів, що проведе окрему пресконференцію для представників ЗМІ і такий формат спілкування з журналістами є найбільш придатним.