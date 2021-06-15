Глава Ryanair рассказал, что заставило пилота посадить самолет в Минске

По словам Майкла ОʼЛири, на пилота авиакомпании было оказано "серьезное давление".

Пилот самолета Ryanair с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем на борту был вынужден приземлить авиалайнер в Минске, поскольку "не мог поступить иначе".

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Об этом, выступая в комитете по транспорту Палаты общин парламента Великобритании, заявил исполнительный директор авиакомпании Ryanair Майкл ОʼЛири, передает ТАСС.

"На пилота оказывали серьезное давление. Напрямую ему не сказали, что он обязан садиться в Минске, однако ему не предоставили другую альтернативу. После того как диспетчерская служба аэропорта в Минске повторила, что не может связаться с операционным центром Ryanair, пилот уточнил, какой уровень угрозы. Диспетчерская служба подтвердила, что речь идет о красном уровне угрозы. Таким образом, он не мог поступить иначе", – рассказал он.

По словам ОʼЛири, он не может подтвердить информацию о том, что письмо об угрозе взрыва самолета поступило уже после того, как авиалайнер развернули в торону минского аэропорта.

"Пока не могу подтвердить эти сообщения. Это станет ясно после публикации доклада Международной организации гражданской авиации", – подытожил исполнительный директор Ryanair.

Ранее телеканал "ОНТ" опубликовал свое так называемое расследование экстренной посадки самолета авиакомпании Ryaiair в Минске.

А в понедельник, 15 июня экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич появился на организованном МИД Беларуси брифинге по ситуации с этим бортом.

Напомним, задержание Протасевича произошло 23 мая в аэропорту Минска. Оппозиционер находился на борту самолета компании Ryanair, следовавшем из Афин в Вильнюс, который экстренно посадили по требованию властей Беларуси.