Глава Ryanair розповів, що змусило пілота посадити літак у Мінську

За словами Майкла О'Лірі, на пілота авіакомпанії був здійснений "серйозний тиск".

Пілот літака Ryanair з білоруським опозиціонером Романом Протасевичем на борту був змушений приземлитися авіалайнер у Мінську, оскільки "не міг вчинити інакше".

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Про це, виступаючи в комітеті з транспорту Палати громад парламенту Великобританії, заявив виконавчий директор авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі, передає ТАСС.

"На пілота чинили серйозний тиск. Безпосередньо йому не сказали, що він зобов'язаний сідати в Мінську, проте йому не надали іншої альтернативи. Після того, як диспетчерська служба аеропорту в Мінську повторила, що не може зв'язатися з операційним центром Ryanair, пілот уточнив, який рівень загрози. Диспетчерська служба підтвердила, що мова йде про червоний рівень загрози. Таким чином, він не міг вчинити інакше", — розповів він.

За словами О'Лірі, він не може підтвердити інформацію про те, що лист про загрозу вибуху літака надійшов уже після того, як авіалайнер розгорнули в торону мінського аеропорту.

"Поки не можу підтвердити ці повідомлення. Це стане зрозуміло після публікації доповіді Міжнародної організації цивільної авіації", — підсумував виконавчий директор Ryanair.

Раніше телеканал "ОНТ" опублікував своє так зване розслідування екстреної посадки літака авіакомпанії Ryaiair у Мінську.

А в понеділок, 15 червня ексголовний редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич з'явився на організованому МЗС Білорусі брифінгу щодо ситуації з цим бортом.

Нагадаємо, затримання Протасевича сталося 23 травня в аеропорту Мінська. Опозиціонер перебував на борту літака компанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, який екстрено посадили на вимогу влади Білорусі.