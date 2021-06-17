"Это стиль такой", — Путин о запинаниях Байдена (видео)

Несмотря на некоторые запинки в речи, рассказал он, американский лидер является профессионалом, с которым "нужно очень внимательно работать"

Президент России Владимир Путин прокомментировал "забывчивость" американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам российского лидера, то, что он иногда что-то путает совсем не отражает то, каким он есть на самом деле. Байден является профессионалом, с которым нужно очень внимательно работать.

"То, что он там что-то путает иногда… Ну у него пресс-секретарь – молодая, образованная, красивая женщина, она сама все время путает чего-то. Это не от того, что у нее образование не позволяет и память плохая. Просто когда люди считают, что какие-то вещи второстепенные, они не очень фиксируют на этом свое внимание. А американцы считают, что нет ничего важнее их самих. Это такой стиль," — заявил Путин.

При этом Байден, как утверждает глава РФ, понимает, чего он хочет добиться и делает он все "очень искусно".

Напомним, во время пресс-конференции после встречи с Путиным Байден перепутал его фамилию с Трампом.

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