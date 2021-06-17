"Це стиль такий", — Путін про заїкання Байдена (відео)
Незважаючи на деякі заїкання в мовленні, розповів він, американський лідер є професіоналом, з яким "потрібно дуже уважно працювати"
Президент Росії Володимир Путін прокоментував "забудькуватість" американського президента Джо Байдена. Про це повідомляє ТАСС.
За словами російського лідера, те, що він іноді щось плутає зовсім не відображає те, яким він є насправді. Байден є професіоналом, з яким потрібно дуже уважно працювати.
"Те, що він там щось плутає іноді… Ну в нього прессекретар — молода, освічена, вродлива жінка, вона сама весь час плутає чогось. Це не від того, що їй освіта не дозволяє і памʼять погана. Просто коли люди вважають, що якісь речі другорядні, вони не дуже фіксують на цьому свою увагу. А американці вважають, що немає нічого важливішого за їх самих. Це такий стиль", — заявив Путін.
При цьому Байден, як стверджує глава РФ, розуміє, чого він хоче досягти і робить він все "дуже майстерно".
Нагадаємо, під час пресконференції після зустрічі з Путіним Байден переплутав його прізвище з Трампом.
Джо Байден обговорив із Путіним війну на Донбасі. За словами президента США, Вашингтон непохитно продовжить підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України
Фокус зібрав всі головні заяви та найбільш важливі моменти із зустрічі Байдена та Путіна.