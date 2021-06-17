"Це стиль такий", — Путін про заїкання Байдена (відео)

Незважаючи на деякі заїкання в мовленні, розповів він, американський лідер є професіоналом, з яким "потрібно дуже уважно працювати"

Президент Росії Володимир Путін прокоментував "забудькуватість" американського президента Джо Байдена. Про це повідомляє ТАСС.

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За словами російського лідера, те, що він іноді щось плутає зовсім не відображає те, яким він є насправді. Байден є професіоналом, з яким потрібно дуже уважно працювати.

"Те, що він там щось плутає іноді… Ну в нього прессекретар — молода, освічена, вродлива жінка, вона сама весь час плутає чогось. Це не від того, що їй освіта не дозволяє і памʼять погана. Просто коли люди вважають, що якісь речі другорядні, вони не дуже фіксують на цьому свою увагу. А американці вважають, що немає нічого важливішого за їх самих. Це такий стиль", — заявив Путін.

При цьому Байден, як стверджує глава РФ, розуміє, чого він хоче досягти і робить він все "дуже майстерно".

Нагадаємо, під час пресконференції після зустрічі з Путіним Байден переплутав його прізвище з Трампом.

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