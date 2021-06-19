Жителю Франции оторвало руку во время разгона нелегальной рейв-вечеринки полицией (видео)

Силовикам так и не удалось выгнать участников рейва, который устроили за два дня до снятия ограничений.

В ночь на 19 июня молодой француз лишился кисти руки во время разгона полицией вечеринки в окрестностях города Редон (Бретания), которую провели вопреки мерам безопасности, утвержденных правительством. Подробности инцидента сообщило издание France 24.

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Около 1,5 тысячи молодых людей решили провести вечеринку на открытом иподроме. Участники рейва продолжили развлекаться после комендантского часа, чем привлекли внимание правоохранителей. Около 400 полицейских получили ордер и прибыли разогнать нарушителей карантина, но нарвались на решительный отпор.

Участники вечеринки принялись бросать в силовиков "коктейли Молотова" и металлические шары для игры в петанк весом до 800 граммов. В итоге 22-летнему парню оторвало кисть, а двух сотрудников французской полиции увезли в больницу с серьезными ранениями. Остальных желающих потусоваться это не остановило, и утром 19 июня вечеринка продолжилась.

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Согласно действующим карантинным ограничениям, во Франции нельзя находиться на улице с 23 до 6 часов. В связи со снижением заболеваемости такие меры запланировали отменить с 21 июня, однако молодые люди решили не дожидаться понедельника и устроили вечеринку в честь Стива Майя Канико, который два года назад погиб при столкновении с полицией во время национального Дня музыки в пригороде Нанта.

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Ранее полиция во Франции не смогла остановить подпольную вечеринку, которую устроили в честь Нового года. После ранения трех правоохранителей и сожжения полицейской машины, правоохранители решили просто проверять отдыхающих на алкогольное опьянение и выписывать штрафы всем, кто покидал рейв. Пять человек удалось задержать.

До этого во Франции полицейские разогнали нелегальную вечеринку при помощи спецсредств. По данным полиции, около 300 человек собрались повеселиться, игнорируя карантинные ограничения.

В Нью-Йорке полиция закрыла нелегальный клуб свингеров "Калигула" за нарушение правил карантина. Полиция получила 311 жалоб на шум, приехала разбираться и обнаружила сотни человек без масок, три пары даже занимались сексом.