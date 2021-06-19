Жителю Франції відірвало руку під час розгону нелегальної рейв-вечірки поліцією (відео)

Силовикам так і не вдалося вигнати учасників рейву, який влаштували за два дні до зняття карантинних обмежень.

У ніч на 19 червня молодий француз позбувся кисті руки під час розгону поліцією вечірки в околицях міста Редон (Бретань), яку провели всупереч заходам безпеки, встановлених урядом. Подробиці інциденту повідомило видання France 24.

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Близько 1,5 тисячі молодих людей вирішили провести вечірку на відкритому іподроме. Учасники рейву продовжили розважатися після комендантської години, чим привернули увагу правоохоронців. Близько 400 поліцейських отримали ордер і прибутку розігнати порушників карантину, але нарвалися на рішучу відсіч.

Учасники вечірки почали кидати в силовиків "коктейлі Молотова" і металеві кулі для гри в петанк вагою до 800 грамів. В результаті 22-річному хлопцю відірвало кисть, а двох співробітників французької поліції відвезли в лікарню з серйозними пораненнями. Решти бажаючих потусуватися це не зупинило, і вранці 19 червня вечірка продовжилася.

[ + – ] Заборонена рейв-вечірка у Франції — відео

Згідно з діючими карантинним обмеженням, у Франції не можна перебувати на вулиці з 23 до 6 годин. У зв'язку зі зниженням захворюваності такі заходи запланували скасувати з 21 червня, проте молоді люди вирішили не чекати понеділка і влаштували вечірку на честь Стіва Майя Канікея, який два роки тому загинув при зіткненні з поліцією під час національного Дня музики в передмісті Нанта.

[ + – ] Незаконний рейв у Франції

Раніше поліція у Франції не змогла зупинити підпільну вечірку, яку влаштували в честь Нового року. Після поранення трьох правоохоронців і спалення поліцейської машини, правоохоронці вирішили просто перевіряти відпочиваючих на алкогольне сп'яніння і виписувати штрафи всім, хто залишав рейв. П'ятьох осіб вдалося затримати.

До цього у Франції поліцейські розігнали нелегальну вечірку за допомогою спецзасобів. За даними поліції, близько 300 осіб зібралися повеселитися, ігноруючи карантинні обмеження.

У Нью-Йорку поліція закрила нелегальний клуб свінгерів "Калігула" за порушення правил карантину. Поліція отримала 311 скарг на шум, приїхала розбиратися і виявила сотні людей без масок, три пари навіть займалися сексом.