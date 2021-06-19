Жителю Франції відірвало руку під час розгону нелегальної рейв-вечірки поліцією (відео)
Силовикам так і не вдалося вигнати учасників рейву, який влаштували за два дні до зняття карантинних обмежень.
У ніч на 19 червня молодий француз позбувся кисті руки під час розгону поліцією вечірки в околицях міста Редон (Бретань), яку провели всупереч заходам безпеки, встановлених урядом. Подробиці інциденту повідомило видання France 24.
Близько 1,5 тисячі молодих людей вирішили провести вечірку на відкритому іподроме. Учасники рейву продовжили розважатися після комендантської години, чим привернули увагу правоохоронців. Близько 400 поліцейських отримали ордер і прибутку розігнати порушників карантину, але нарвалися на рішучу відсіч.
Учасники вечірки почали кидати в силовиків "коктейлі Молотова" і металеві кулі для гри в петанк вагою до 800 грамів. В результаті 22-річному хлопцю відірвало кисть, а двох співробітників французької поліції відвезли в лікарню з серйозними пораненнями. Решти бажаючих потусуватися це не зупинило, і вранці 19 червня вечірка продовжилася.
Згідно з діючими карантинним обмеженням, у Франції не можна перебувати на вулиці з 23 до 6 годин. У зв'язку зі зниженням захворюваності такі заходи запланували скасувати з 21 червня, проте молоді люди вирішили не чекати понеділка і влаштували вечірку на честь Стіва Майя Канікея, який два роки тому загинув при зіткненні з поліцією під час національного Дня музики в передмісті Нанта.
Раніше поліція у Франції не змогла зупинити підпільну вечірку, яку влаштували в честь Нового року. Після поранення трьох правоохоронців і спалення поліцейської машини, правоохоронці вирішили просто перевіряти відпочиваючих на алкогольне сп'яніння і виписувати штрафи всім, хто залишав рейв. П'ятьох осіб вдалося затримати.
До цього у Франції поліцейські розігнали нелегальну вечірку за допомогою спецзасобів. За даними поліції, близько 300 осіб зібралися повеселитися, ігноруючи карантинні обмеження.
У Нью-Йорку поліція закрила нелегальний клуб свінгерів "Калігула" за порушення правил карантину. Поліція отримала 311 скарг на шум, приїхала розбиратися і виявила сотні людей без масок, три пари навіть займалися сексом.