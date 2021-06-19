Тушат с катеров и вертолетов: в Москве горит склад пиротехники (видео)

Площадь пожара – около 500 квадратных метров, на складе 15 тонн взрывчатки в виде пиротехнических изделий.

В Москве на Лужнецкой набережной (неподалеку от стадиона "Лужники" и Воробьевых гор) загорелся склад пиротехники, по данным спасателей площадь пожара достигала 500 кв. м, ему присвоен третий ранг сложности.

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ТАСС сообщает, что сильный пожар сопровождается множественными взрывами петард.

В экстренных службах Москвы уточнили, что горит группа зданий, прилегающих к загоревшемуся складу.

Для тушения пожара на складе с пиротехникой была привлечена авиация и пожарные катера.

[ + – ] Пожар тушат с привлечением авиации

"К тушению пожара привлечена авиация Московского авиационного центра. К месту пожара на Лужнецкой набережной следует пожарный катер "Полковник Чернышев", привлекаются 3 вертолета Ка-32", – сказано в сообщении МЧС России.

[ + – ] На месте происшествия

Позже появилась информация, что возгорание удалось локализовать.

[ + – ] Место пожара

Также стало известно, что на горящем складе находится 15 тонн взрывчатых веществ в виде пиротехники.

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Напомним, 14 июня в российском Новосибирске вспыхнул большой пожар на одной из местной АЗС, в результате которого пострадали не менее 24 человек.

9 июня при пожаре в ковидной реанимации в Рязани погибли трое пациентов.

А в апреле 2021 года в военном палаточном городке в Богучаре (Воронежская область) произошел пожар.