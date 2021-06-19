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Тушат с катеров и вертолетов: в Москве горит склад пиротехники (видео)

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Москва, склад, пиротехника, пожар,
Фото: Скриншот | Пожар в Москве

Площадь пожара – около 500 квадратных метров, на складе 15 тонн взрывчатки в виде пиротехнических изделий.

В Москве на Лужнецкой набережной (неподалеку от стадиона "Лужники" и Воробьевых гор) загорелся склад пиротехники, по данным спасателей площадь пожара достигала 500 кв. м, ему присвоен третий ранг сложности.

ТАСС сообщает, что сильный пожар сопровождается множественными взрывами петард.

В экстренных службах Москвы уточнили, что горит группа зданий, прилегающих к загоревшемуся складу.

Для тушения пожара на складе с пиротехникой была привлечена авиация и пожарные катера.

Пожар тушат с привлечением авиации

"К тушению пожара привлечена авиация Московского авиационного центра. К месту пожара на Лужнецкой набережной следует пожарный катер "Полковник Чернышев", привлекаются 3 вертолета Ка-32", – сказано в сообщении МЧС России.

На месте происшествия

Позже появилась информация, что возгорание удалось локализовать.

Москва, склад пиротехники, пожар, карта,
Место пожара

Также стало известно, что на горящем складе находится 15 тонн взрывчатых веществ в виде пиротехники.

Пожар в Москве

Напомним, 14 июня в российском Новосибирске вспыхнул большой пожар на одной из местной АЗС, в результате которого пострадали не менее 24 человек.

9 июня при пожаре в ковидной реанимации в Рязани погибли трое пациентов.

А в апреле 2021 года в военном палаточном городке в Богучаре (Воронежская область) произошел пожар.