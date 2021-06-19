Гасять з катерів і вертольотів: в Москві горить склад піротехніки (відео)

Площа пожежі – близько 500 квадратних метрів, на складі 15 тонн вибухівки у вигляді піротехнічних виробів.

У Москві на Лужнецькій набережній (неподалік від стадіону "Лужники" і Воробйових гір) загорівся склад піротехніки, за даними рятувальників площа пожежі сягала 500 кв. м, йому присвоєно третій ранг складності.

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ТАСС повідомляє, що сильна пожежа супроводжується множинними вибухами петард.

В екстрених службах Москви уточнили, що горить група будівель, прилеглих до складу, що загорівся.

Для гасіння пожежі на складі з піротехнікою була залучена авіація і пожежні катери.

[ + – ] Пожежу гасять із залученням авіації

"До гасіння пожежі залучена авіація Московського авіаційного центру. До місця пожежі на Лужнецькій набережній пливе пожежний катер "Полковник Чернишов", залучаються 3 вертольоти Ка-32", – сказано в повідомленні МНС Росії.

[ + – ] На місці події

Пізніше зʼявилася інформація, що загоряння вдалося локалізувати.

[ + – ] Місце пожежі

Також стало відомо, що на палаючому складі знаходиться 15 тонн вибухових речовин у вигляді піротехніки.

[ + – ] Пожежа в Москві

Нагадаємо, 14 червня в російському Новосибірську спалахнула велика пожежа на одній з місцевих АЗС, в результаті якої постраждали не менше 24 осіб.

9 червня на пожежі в ковідній реанімації в Рязані загинули троє пацієнтів.

А в квітні 2021 року в військовому наметовому містечку в Богучарі (Воронежська область) сталася пожежа.