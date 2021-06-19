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Гасять з катерів і вертольотів: в Москві горить склад піротехніки (відео)

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Москва, склад, піротехніка, пожежа,
Фото: Скриншот | Пожежа в Москві

Площа пожежі – близько 500 квадратних метрів, на складі 15 тонн вибухівки у вигляді піротехнічних виробів.

У Москві на Лужнецькій набережній (неподалік від стадіону "Лужники" і Воробйових гір) загорівся склад піротехніки, за даними рятувальників площа пожежі сягала 500 кв. м, йому присвоєно третій ранг складності.

ТАСС повідомляє, що сильна пожежа супроводжується множинними вибухами петард.

В екстрених службах Москви уточнили, що горить група будівель, прилеглих до складу, що загорівся.

Для гасіння пожежі на складі з піротехнікою була залучена авіація і пожежні катери.

Пожежу гасять із залученням авіації

"До гасіння пожежі залучена авіація Московського авіаційного центру. До місця пожежі на Лужнецькій набережній пливе пожежний катер "Полковник Чернишов", залучаються 3 вертольоти Ка-32", – сказано в повідомленні МНС Росії.

На місці події

Пізніше зʼявилася інформація, що загоряння вдалося локалізувати.

Москва, склад піротехніки, пожежа, карта,
Місце пожежі

Також стало відомо, що на палаючому складі знаходиться 15 тонн вибухових речовин у вигляді піротехніки.

Пожежа в Москві

Нагадаємо, 14 червня в російському Новосибірську спалахнула велика пожежа на одній з місцевих АЗС, в результаті якої постраждали не менше 24 осіб.

9 червня на пожежі в ковідній реанімації в Рязані загинули троє пацієнтів.

А в квітні 2021 року в військовому наметовому містечку в Богучарі (Воронежська область) сталася пожежа.