В Санкт-Петербурге COVID-больных размещают на полу в больнице (видео)
По данным журналистов, местные власти уже заинтересовались инцидентом с пациентами, которых размещали прямо на полу в медучреждении.
Коронавирусных пациентов в больнице №15 в Санкт-Петербурге из-за нехватки мест укладывают на матрацах прямо в коридоре.
Об этом пишет РИА.
Автор видеоролика утверждал, что заснял происходящее в городской больнице №15, которая официально принимает пациентов с COVID-19.
Новая вспышка коронавируса в РФ, видимо, вызвала нехватку мест в медицинских учреждениях, из-за чего руководство больницы №15 Санкт-Петербурга решило стелить пациентам матрацы прямо на полу в коридоре учреждения.
Видеороликом уже заинтересовались власти Санкт-Петербурга. В комитете здравоохранения города заявили, что проведут проверку после того, как коронавирусных пациентов размещали прямо на полу.
"Проверка видео, распространенного в соцсетях, ведется", - заявили в пресс-службе комитета, но не стали подтверждать, действительно на видео коридор стационара больницы №15, принимающей людей с COVID-19.
Ранее Фокус сообщал, что в РФ выявили особенные мутации коронавируса. Новая мутация, по словам исследователей, была обнаружена в Москве, а ее особенности уже изучают ученые.
После того, как в РФ объявили о выявлении новых мутаций COVID-19, Минздрав стал фиксировать увеличение числа зараженных людей. Наиболее плачевная ситуация — в Москве и Санкт-Петербурге. Уровень заражений индийским штаммом там достигает 25% от всего числа.
Также Фокус рассказывал, что Украине грозит заразный индийский штамм коронавируса, вспышка которого сейчас зафиксирована в РФ. Новая волна коронавируса может начаться с востока Украины, а сам индийский штамм на 60% более заразный, в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации, а также в 1,45 раза чаще приводит к реанимации.