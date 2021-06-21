У Санкт-Петербурзі COVID-хворих розміщують на підлозі в лікарні (відео)

За даними журналістів, місцева влада вже зацікавилася інцидентом з пацієнтами, яких розміщували прямо на підлозі в медустанові.

Коронавірусних пацієнтів в лікарні №15 в Санкт-Петербурзі через брак місць укладають на матрацах прямо в коридорі.

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Про це пише РІА.

Автор відеоролика стверджував, що зняв те, що відбувається в міській лікарні №15, яка офіційно приймає пацієнтів з COVID-19.

Новий спалах коронавірусу в РФ, мабуть, викликав нестачу місць в медичних установах, через що керівництво лікарні №15 Санкт-Петербурга вирішило стелити пацієнтам матраци прямо на підлозі в коридорі установи.

Відеороликом вже зацікавилася влада Санкт-Петербурга. У комітеті охорони здоров'я міста заявили, що проведуть перевірку після того, як коронавірусних пацієнтів розміщували прямо на підлозі.

"Перевірка відео, поширеного в соцмережах, ведеться", — заявили в прес-службі комітету, але не стали підтверджувати, чи дійсно на відео коридор стаціонару лікарні №15, що приймає людей з COVID-19.

[ + – ] Хворі з COVID-19 на підлозі в лікарні

Раніше Фокус повідомляв, що в РФ виявили особливі мутації коронавірусу. Нова мутація, за словами дослідників, була виявлена в Москві, а її особливості вже вивчають вчені.

Після того, як в РФ оголосили про виявлення нових мутацій COVID-19, Міністерство охорони здоров'я стало фіксувати збільшення числа заражених людей. Найгірша ситуація — в Москві і Санкт-Петербурзі. Рівень заражень індійським штамом там досягає 25% від усього числа.

Також Фокус розповідав, що Україні загрожує заразний індійський штам коронавірусу, спалах якого зараз зафіксований в РФ. Нова хвиля коронавірусу може початися зі сходу України, а сам індійський штам на 60% більше заразний, в 2,26 рази частіше призводить до госпіталізації, а також в 1,45 рази частіше призводить до реанімації.