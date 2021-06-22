Женщину из ЮАР, которая якобы родила 10 детей, отправили на психиатрическую экспертизу

Госиаме Тамара Ситхоле уже заявила, что ее держат в больнице против ее воли, но о местоположении своих 10 детей так и не сообщила

Госиаме Тамара Ситхоле из ЮАР, которая утверждает, что родила десять близнецов, была помещена в психиатрическую больницу. Об этом пишет Pindula.

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Оказалось, что все это время она скрывалась в доме своей родственницы в поселке Раби-Радж неподалеку от Йоханнесбурга. Но детей там обнаружено не было, и где они могут находиться – неизвестно. Тамара отказывается говорить, где их прячет и утверждает, что "никто не может заставить ее" раскрыть их местонахождение.

Она также сообщила, что на психиатрическую экспертизу ее отправили против ее воли: удерживали силой, надели наручники, а в самой больнице Тембиса "морили голодом" и "подвергли психологическим пыткам".

Провести психиатрическую экспертизу власти решили после того, как партнер Тамары, Тебохо Цотеци, который уже воспитывает двоих близнецов, рожденных в отношениях с Тамарой, обратился в полицию. Также он сделал заявление для прессы, попросив благотворителей не жертвовать деньги, потому что доказательств рождения десяти его детей нет.

Не подтвердилась информация о рождении и после проверки больниц. Правительство провинции Гаугинг опубликовало в Twitter официальное заявление, в котором сказано, что не удалось обнаружить никаких записей о женщине, родившей такое количество детей одновременно. К слову, родить самостоятельно такое количество недоношенных детей женщина не в состоянии. Ей всегда в подобной случае требуется врачебная помощь. Также помощь требуется и детям — их сразу после рождения помещают в кувезы.

[ + – ] Тамара Ситхоле со своим партнером до родов Фото: Thobile Mathonsi/African News Agency (ANA)

"Ни в одной из больниц провинции, государственных или частных, нет никаких записей о таких родах", – сказано в заявлении.

Сама Тамара заявляла, что сбежала из семьи и спрятала детей, потому что ее партнер "пытался на них нажиться". "Дети мои и ничьи другие. Почему они меня преследуют? Они смотрели только на пожертвования, поступающие от людей, и с самого рождения хотели стать миллионерами. Они ожидали разбогатеть. Вот почему я с детьми там, где есть", — заявила женщина в ролике, записанном для соцсетей.

Напомним, новость о том, что Тамара Ситхоле побила мировой рекорд Халимы Сиссе из Мали, родившей в прошлом месяце 9 детей, и воспроизвела на свет 10 малышей, облетела мировые СМИ. Сообщалось, что роды прошли в больнице Претории 7 июня. На свет путем кесарева сечения на 29-й неделе беременности появились 7 мальчиков и 3 девочки.