Жінку з ПАР, яка нібито народила 10 дітей, відправили на психіатричну експертизу

Госіаме Тамара Сітхоле вже заявила, що її тримають у лікарні проти її волі, але про місце розташування своїх 10 дітей так і не повідомила

Госіаме Тамара Сітхоле з ПАР, яка стверджує, що народила десятьох близнюків, була поміщена в психіатричну лікарню. Про це пише Pindula.

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Виявилося, що весь цей час вона ховалася в будинку своєї родички в селищі Рабі-Радж неподалік від Йоганнесбурга. Але дітей там виявлено не було, і де вони можуть перебувати — невідомо. Тамара відмовляється говорити, де їх ховає і стверджує, що "ніхто не може змусити її" розкрити їх місцеперебування.

Вона також повідомила, що на психіатричну експертизу її відправили проти її волі: утримували силою, наділи наручники, а в самій лікарні Тембіса "морили голодом" і "піддали психологічним тортурам".

Провести психіатричну експертизу влада вирішила після того, як партнер Тамари, Тебохо Цотеці, який уже виховує двох близнюків, народжених у відносинах з Тамарою, звернувся в поліцію. Також він зробив заяву для преси, попросивши благодійників не жертвувати гроші, тому що доказів народження десяти його дітей немає.

Не підтвердилася інформація про народження і після перевірки лікарень. Уряд провінції Гаугінг опублікував у Twitter офіційну заяву, у якій сказано, що не вдалося виявити ніяких записів про жінку, яка народила таку кількість дітей одночасно. До слова, народити самостійно таку кількість недоношених дітей жінка не в змозі. Їй завжди в подібному випадку потрібна лікарська допомога. Також допомога потрібна і дітям — їх відразу після народження поміщають у кувези.

[ + – ] Тамара Сітхоле зі своїм партнером до пологів Фото: Thobile Mathonsi/African News Agency (ANA)

"Ні в одній з лікарень провінції, державних чи приватних, немає ніяких записів про такі пологи", — сказано в заяві.

Сама Тамара заявляла, що втекла із сімʼї і сховала дітей, тому що її партнер "намагався на них нажитися". "Діти мої і нічиї інші. Чому вони мене переслідують? Вони дивилися тільки на пожертвування, що надходять від людей, і з самого народження хотіли стати мільйонерами. Вони очікували розбагатіти. Ось чому я з дітьми там, де є", — заявила жінка в ролику, записаному для соцмереж.

Нагадаємо, новина про те, що Тамара Сітхоле побила світовий рекорд Халіми Сіссе з Малі, яка народила минулого місяця 9 дітей і привела на світ 10 малюків, облетіла світові ЗМІ. Повідомлялося, що пологи пройшли в лікарні Преторії 7 червня. На світ шляхом кесаревого розтину на 29-му тижні вагітності зʼявилися 7 хлопчиків і 3 дівчинки.