В Daily Mail назвали "ошибкой журналиста" историю об африканке, родившей 10 детей (фото)

Виновника инцидента уволили из издания, хотя сам журналист утверждает, что стал жертвой сокрытия информации.

Новость о жительнице ЮАР Госиаме Тамаре Ситхоле, которая, как утверждалось, родила за один раз сразу десять детей, оказалась журналистской ошибкой.

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Как пишет Daily Mail, журналист и редактор газеты Pretoria News Пит Рампеди, который является автором новости, принес публичные извинения за распространение непроверенной информации.

По его словам, Ситхоле на самом деле была беременна и родила, но сколько именно детей – доподлинно неизвестно.

"Я не потребовал от нее документальных подтверждений беременности, хотя эта информация важна для расследований. Мне казалось, что расследовать нечего", – заявил Рампеди.

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Daily Mail сообщает, что журналист из-за этого материала потерял свою работу, так как не смог предоставить доказательств подлинности факта рождения десятерых детей.

Руководство издания "Pretoria News" решило уволить журналиста, хотя тот и утверждал в свое оправдание, что сам стал жертвой сокрытия информации со стороны женщины и ее семьи.

Ранее сообщалось, что Госиаме Тамара Ситхоле из ЮАР, которая утверждала, что родила десять близнецов, была помещена в психиатрическую больницу.

Сама Тамара заявляла, что сбежала из семьи и спрятала детей, потому что ее партнер "пытался на них нажиться".

Новость о том, что женщина побила мировой рекорд Халимы Сиссе из Мали, родившей в прошлом месяце 9 детей, и воспроизвела на свет 10 малышей, облетела мировые СМИ.