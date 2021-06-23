У Daily Mail назвали "помилкою журналіста" історію про африканку, яка народила 10 дітей (фото)

Винуватця інциденту звільнили з видання, хоча сам журналіст стверджує, що став жертвою приховування інформації.

Новина про мешканку ПАР Госіаме Тамару Сітхоле, яка, як стверджувалося, народила за один раз відразу десятьох дітей, виявилася журналістською помилкою.

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Як пише Daily Mail, журналіст і редактор газети Pretoria News Піт Рампеді, який є автором новини, приніс публічні вибачення за поширення неперевіреної інформації.

За його словами, Сітхоле насправді була вагітна і народила, але скільки саме дітей — достеменно невідомо.

"Я не зажадав від неї документальних підтверджень вагітності, хоча ця інформація важлива для розслідувань. Мені здавалося, що розслідувати нічого", — заявив Рампеді.

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Daily Mail повідомляє, що журналіст через цей матеріал втратив свою роботу, оскільки не зміг надати доказів автентичності факту народження десятьох дітей.

Керівництво видання "Pretoria News" вирішило звільнити журналіста, хоча той і стверджував на своє виправдання, що сам став жертвою приховування інформації з боку жінки та її сімʼї.

Раніше повідомлялося, що Госіаме Тамара Сітхоле з ПАР, яка стверджувала, що народила десятьох близнюків, була поміщена в психіатричну лікарню.

Сама Тамара заявляла, що втекла із сімʼї і сховала дітей, тому що її партнер "намагався на них нажитися".

Новина про те, що жінка побила світовий рекорд Халіми Сіссе з Малі, яка народила минулого місяця 9 дітей, і привела на світ 10 малюків, облетіла світові ЗМІ.