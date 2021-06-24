Шарф болельщика сборной Украины стал уликой для ФСБ России (видео)

В Крыму задержали местного жителя, обвинив его в сборе данных для украинской разведки.

В Симферополе ФСБ задержала местного жителя, собиравшего для украинских спецслужб информацию о полетах российской военной авиации над Крымом и Черным морем. Об этом сообщил Центр общественных связей.

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Для получения необходимых сведений подозреваемый использовал специальное оборудование. "Добываемые сведения планировалось использовать против безопасности Российской Федерации", – говорится в сообщении спецслужбы.

Возбуждено уголовное дело по признакам государственной измены. Суд заключил подозреваемого под стражу до 21 августа 2021 года.

ФСБ опубликовала видео, на кадрах которого показано, как задержанного приводят в его квартиру. Демонстрируется комната, в которой находится специальное антенное и приемное оборудование. На стене висит карта Крыма с обозначениями, которыми принято отмечать расположение авиационных диспетчерских зон.

Есть в комнате и атрибутика футбольного болельщика: вымпелы симферопольского клуба "Таврия" и шарф итальянского клуба "Милан". Также есть шарф футбольной сборной и государственные символы Украины.

Осведомленный источник сообщил агентству "Интерфакс", что задержанный является гражданским техническим специалистом. "Это технический специалист, который разбирается в специализированном оборудовании. Но не военный, гражданского профиля", — сказал источник.

Напомним, в начале июня ФСБ сообщила: "Пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина Украины Семеняки Алексея Петровича". В спецслужбе отметили, что украинец не успел нанести ущерб безопасности РФ. Поэтому его просто выслали из страны. В СБУ это задержание назвали фейком.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в российском Саратове 14 участников радикальной группировки "М.К.У.". У задержанных нашли холодное оружие и средства связи с инструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств и оружия. Утверждается, что задержанные вели переписку с неким "идеологом из Украины" о насильственных акциях.