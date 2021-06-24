Шарф вболівальника збірної України став доказом для ФСБ Росії (відео)

В Криму затримали місцевого жителя, звинувативши його у зборі даних для української розвідки.

У Сімферополі ФСБ затримала місцевого жителя, який збирав для українських спецслужб інформацію про польоти російської військової авіації над Кримом і Чорним морем. Про це повідомив Центр громадських звʼязків.

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Для отримання необхідної інформації підозрюваний використовував спеціальне обладнання. "Видобувні відомості планувалося використовувати проти безпеки Російської Федерації", — йдеться у повідомленні спецслужби.

Порушено кримінальну справу за ознаками державної зради. Суд помістив підозрюваного під варту до 21 серпня 2021 року.

ФСБ опублікувала відео, на кадрах якого показано, як затриманого приводять до його квартири. Демонструється кімната, в якій знаходиться спеціальне антенне і приймальне обладнання. На стіні висить карта Криму з позначеннями, якими прийнято відзначати розташування авіаційних диспетчерських зон.

Є в кімнаті і атрибутика футбольного вболівальника: вимпели сімферопольського клубу "Таврія" і шарф італійського клубу "Мілан". Також є шарф футбольної збірної і державні символи України.

Обізнане джерело повідомило агентству "Інтерфакс", що затриманий є цивільним технічним фахівцем. "Це технічний фахівець, який розбирається в спеціалізованому обладнанні. Але не військовий, цивільного профілю", — сказало джерело.

Нагадаємо, на початку червня ФСБ повідомила: "Припинена розвідувально-підривна діяльність в інтересах українських спецслужб громадянина України Семеняки Олексія Петровича". У спецслужбі зазначили, що українець не встиг завдати шкоди безпеці РФ. Тому його просто вислали з країни. В СБУ це затримання назвали фейком.

Раніше співробітники ФСБ затримали в російському Саратові 14 учасників радикального угруповання "М.К.У.". У затриманих знайшли холодну зброю та засоби звʼязку з інструкціями з виготовлення саморобних вибухових пристроїв і зброї. Стверджується, що затримані вели переписку з якимось "ідеологом з України" про насильницькі акції.