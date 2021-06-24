Меркель: Нужно наладить диалог с Путиным. Его стоит позвать на саммит лидеров ЕС

Заявление Меркель прозвучало в ответ на аналогичный месседж Путина в немецкой газете Die Zeit.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европейскому союзу необходимо наладить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом она сказала в ходе выступления в парламенте ФРГ 24 июня, передает Reuters.

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Меркель отметила, что ЕС нужно стремиться к улучшению контактов с РФ и непосредственно президентом страны.

"Разговора президента США с российским президентом недостаточно. Я очень приветствую это, но ЕС также должен создать площадки для диалога", — заявила Меркель.

Накануне, 23 июня, издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Меркель после встречи президента США Джо Байдена с Путиным в Женеве предложила пригласить президента РФ на саммит с лидерами ЕС. По информации журналистов, эту инициативу поддержал и лидер Франции Эммануэль Макрон.

На это заявление уже отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, подчеркнув, что Москва не сделала ничего для того, чтобы ее снова приглашали на саммит лидеров ЕС.

"По нашему мнению, приостановление диалога высокого уровня между ЕС и Россией — часть европейской санкционной политики. Инициатива восстановить саммиты с Россией без какого-либо прогресса с российской стороны будет опасным отклонением от санкционной политики ЕС", — заявил Кулеба.

Глава украинской дипломатии также отметил, что подобный шаг может снизить эффективность санкций в отношении РФ и нарушить политику ее непризнания.

Примечательно, что в опубликованной 22 июня статье для немецкой газеты Die Zeit Путин также заявил о необходимости восстановления партнерства России и Европы.

В этой же статье президент РФ утверждал, что именно Евросоюз виноват в расколе Украины, начале Евромайдана и в оккупации Крыма.

Ранее Фокус сообщал, что Владимир Путин обвинил Украину в стягивании войск к Донбассу.