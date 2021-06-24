Меркель: Потрібно налагодити діалог з Путіним. Його варто покликати на саміт лідерів ЄС

Заява Меркель прозвучала у відповідь на аналогічний меседж Путіна в німецькій газеті Die Zeit.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Європейському союзу необхідно налагодити діалог з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це вона сказала в ході виступу в парламенті ФРН 24 червня, передає Reuters.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Меркель зазначила, що ЄС потрібно прагнути до поліпшення контактів з РФ і безпосередньо президентом країни.

"Розмови президента США з російським президентом недостатньо. Я дуже вітаю це, але ЄС також повинен створити майданчики для діалогу", — заявила Меркель.

Напередодні, 23 червня, видання Financial Times з посиланням на джерела повідомило, що Меркель після зустрічі президента США Джо Байдена з Путіним у Женеві запропонувала запросити президента РФ на саміт з лідерами ЄС. За інформацією журналістів, цю ініціативу підтримав і лідер Франції Емманюель Макрон.

На цю заяву вже відреагував глава МЗС України Дмитро Кулеба, підкресливши, що Москва не зробила нічого для того, щоб її знову запрошували на саміт лідерів ЄС.

"На нашу думку, призупинення діалогу високого рівня між ЄС і Росією — частина європейської санкційної політики. Ініціатива відновити саміти з Росією без будь-якого прогресу з російської сторони буде небезпечним відхиленням від санкцій політики ЄС", — заявив Кулеба.

Глава української дипломатії також зазначив, що подібний крок може знизити ефективність санкцій щодо РФ і порушити політику її невизнання.

Примітно, що в опублікованій 22 червня статті для німецької газети Die Zeit Путін також заявив про необхідність відновлення партнерства Росії та Європи.

У цій же статті президент РФ стверджував, що саме Євросоюз винен у розколі України, початку Євромайдану і в окупації Криму.

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Путін звинуватив Україну в стягуванні військ до Донбасу.