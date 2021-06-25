Меркель: У стран ЕС пока нет консенсуса касательно саммита с Путиным

По информации Bloomberg, представители некоторых стран Восточной Европы завляли о готовности ветировать решение о проведении встречи с президентом РФ.

Канцлер Германии Ангела Меркель, недавно предложившая пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит лидеров Европейского союза, заявила, что странам ЕС пока не удалось согласовать такую встречу. Об этом Меркель сообщила по итогам первого дня стран сообщества, передает Reuters.

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"Сегодня соглашение о срочном проведении встречи достигнуто не было", — отметила канцлер Германии.

Меркель подчеркнула, что у лидеров ЕС по этому поводу была непростая, но обстоятельная дискуссия и они в очередной раз решили, на каких условиях готовы сотрудничать и взаимодействовать с Россией.

Издание же Bloomberg со ссылкой на двух дипломатов сообщило, что лидеры ЕС по итогам саммита отказались приглашать на саммит Путина.

По информации журналистов, после длительных обсуждений было решено исключить предложение Меркель и Президента Франции Эммануэля Макрона касательно встречи с президентом РФ в заключительный коммюнике саммита ЕС. Сообщается, что некоторые представители стран Восточной Европы предупреждали о готовности наложить вето на документ.

Впрочем, по информации Bloomberg, лидеры ЕС обсуждали компромиссные варианты переговоров с Москвой, в том числе — в формате трехсторонней встречи Путина, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Шарля Мишеля.

В четверг, 24 июня, внешнеполитическая служба ЕС подтвердила российскому агентству ТАСС, что подобный саммит с Путиным должен был обсуждаться в ходе встречи европейских лидеров, однако официальных комментариев по этой инициативе не предоставили.

Пресс-служба же руководителя европейской дипломатии Жозепа Борреля сообщила журналистам, что в ходе саммита ЕС планируется выработать дальнейшие рекомендации по реализации политики Европейского союза в отношении России.

Отметим, об инициативе Макрона и Меркель пригласить Путина на встречу лидеров ЕС издание Financial Times сообщило 23 июня. Комментируя эту информацию глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "Россия пока не сделала ничего, чтобы ее приглашали на саммит ЕС".

24 июня Меркель заявила, что Евросоюзу необходимо улучшать контакты с Москвой и наладить диалог с Путиным. Примечательно, что аналогичный месседж закладывал и президент РФ в вышедшей накануне статье для немецкой газеты Die Zeit. В этой же статье президент РФ утверждал, что именно Евросоюз виноват в расколе Украины, начале Евромайдана и в оккупации Крыма.