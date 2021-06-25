Меркель: У країн ЄС поки немає консенсусу щодо саміту з Путіним

За інформацією Bloomberg, представники деяких країн Східної Європи заявляли про готовність ветувати рішення про проведення зустрічі з президентом РФ.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель нещодавно запропонувала запросити президента РФ Володимира Путіна на саміт лідерів Європейського союзу, заявила, що країнам ЄС поки не вдалося узгодити таку зустріч. Про це Меркель повідомила за підсумками першого дня країн спільноти, передає Reuters.

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"Сьогодні угоди про термінове проведення зустрічі досягнуто не було", — зазначила канцлер Німеччини.

Меркель підкреслила, що в лідерів ЄС з цього приводу була непроста, але грунтовна дискусія і вони вчергове вирішили, на яких умовах готові співпрацювати і взаємодіяти з Росією.

Видання ж Bloomberg з посиланням на двох дипломатів повідомило, що лідери ЄС за підсумками саміту відмовилися запрошувати на саміт Путіна.

За інформацією журналістів, після тривалих обговорень було вирішено виключити пропозицію Меркель і Президента Франції Емманюеля Макрона щодо зустрічі з президентом РФ в підсумковому комюніке саміту ЄС. Повідомляється, що деякі представники країн Східної Європи попереджали про готовність накласти вето на документ.

Втім, за інформацією Bloomberg, лідери ЄС обговорювали компромісні варіанти переговорів з Москвою, у тому числі — у форматі тристоронньої зустрічі Путіна, глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і глави Євроради Шарля Мішеля.

У четвер, 24 червня, зовнішньополітична служба ЄС підтвердила російському агентству ТАСС, що подібний саміт з Путіним мало обговорювався в ході зустрічі європейських лідерів, проте офіційних коментарів з цієї ініціативи не надали.

Пресслужба ж керівника європейської дипломатії Жозепа Борреля повідомила журналістам, що в ході саміту ЄС планується виробити подальші рекомендації щодо реалізації політики Європейського союзу щодо Росії.

Зазначимо, про ініціативу Макрона і Меркель запросити Путіна на зустріч лідерів ЄС видання Financial Times повідомило 23 червня. Коментуючи цю інформацію, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що "Росія поки не зробила нічого, щоб її запрошували на саміт ЄС".

24 червня Меркель заявила, що Євросоюзу необхідно покращувати контакти з Москвою і налагодити діалог з Путіним. Примітно, що аналогічний меседж закладав і президент РФ у статті, що вийшла напередодні, для німецької газети Die Zeit. У цій же статті президент РФ стверджував, що саме Євросоюз винен у розколі України, початку Євромайдану і в окупації Криму.