Японка пыталась затушить олимпийский огонь водяным пистолетом (видео)

Женщина решила таким образом выразить свой протест против проведения соревнований. Сразу после инцидента ее задержала полиция.

53-летняя гражданка Японии решила своеобразным образом высказать протест против проведений Токийских игр в условиях пандемии коронавируса, "расстреляв" факелоносца с олимпийским огнем во время эстафеты. Соответствующее видео 4 июля появилось в сети.

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На видео видно, как дама призывает погасить факел и кричит "Конец олимпийским играм". Как только факелоносец минул ее, к женщине подошел стюард, вскоре она была задержана.

Как пишет Vice, в японской полиции задержание объяснили тем, что "нельзя стрелять в людей без уважительной причины".

"Она явно не играла — это не детская игра", — сообщили правоохранители.

Эстафета проходила в префектуре Ибараки, что примерно в часе езды к северо-востоку от Токио.

Летняя Олимпиада-2020, отложенная на год из-за пандемии, должна начаться 23 июля текущего года. Однако в стране есть немало ее противников, по мнению которых Япония не готова безопасно провести столь крупное международное мероприятие, учитывая относительно низкий уровень вакцинации.

По данным исследовательской группы "Our World in Data", лишь 14% японского населения на сегодняшний день получили обе дозы вакцины. При этом 86% японцев переживают, что коронавирус может снова начать быстро распространяться, если Олимпийские игры состоятся.

Напомним, организаторы Олимпийских игр в Токио планируют раздать около 150 тысяч презервативов их участникам, но советуют спортсменам забрать их домой, а не использовать их в Олимпийской деревне, где будут действовать жесткие правила социального дистанцирования.

На открытии Игр будут присутствовать 12 500 спортсменов из 205 стран мира. Это будут первые Олимпийские игры, которые в связи с чрезвычайными обстоятельствами были перенесены, а не отменены, а также первые в истории Олимпийские игры, которые пройдут в нечётный год.

Бронзовый призер последнего чемпионата мира по дзюдо Яков Хаммо дал эксклюзивное интервью Фокусу на открытой тренировке Олимпийской сборной в Киеве. Хаммо, в частности, заявил, что у двукратного олимпийского чемпиона Тедди Ринера, который представляет Францию, на этот раз не получится выиграть, поскольку на Игры едет он.

Напомним также, что американская теннисистка Серена Уильямс приняла решение пропустить Олимпийские игры 2020 в Токио. До этого появлялась информция, что Серена не хочет ехать в Японию, потому что не сможет взять с собой свою 3-летнюю дочь Оливию из-за карантинных ограничений.