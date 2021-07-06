Японка намагалася загасити олімпійський вогонь водяним пістолетом (відео)

Жінка вирішила таким способом висловити свій протест проти проведення змагань. Відразу після інциденту її затримала поліція.

53-річна громадянка Японії вирішила своєрідним способом висловити протест проти проведення Токійський ігор в умовах пандемії коронавірусу, "розстрілявши" факелоносця з олімпійським вогнем під час естафети. Відповідне відео 4 липня зʼявилося в мережі.

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На відео видно, як жінка закликає погасити факел і кричить "Кінець олімпійським іграм". Щойно факелоносець минув її, до жінки підійшов стюард, незабаром вона була затримана.

Як пише Vice, в японській поліції затримання пояснили тим, що "не можна стріляти в людей без поважної причини".

"Вона очевидно не грала — це не дитяча гра", — повідомили правоохоронці.

Естафета проходила в префектурі Ібаракі, що приблизно в годині їзди на північний схід від Токіо.

Літня Олімпіада-2020 року, відкладена на рік через пандемію, повинна початися 23 липня поточного року. Однак у країні є чимало її противників, на думку яких Японія не готова безпечно провести настільки великий міжнародний захід, з огляду на відносно низький рівень вакцинації.

За даними дослідницької групи "Our World in Data", лише 14% японського населення на сьогоднішній день отримали обидві дози вакцини. При цьому 86% японців переживають, що коронавірус може знову почати швидко поширюватися, якщо Олімпійські ігри відбудуться.

Нагадаємо, організатори Олімпійських ігор у Токіо планують роздати майже 150 тисяч презервативів їхнім учасникам, але радять спортсменам забрати їх додому, а не використовувати в Олімпійському селищі, де діятимуть жорсткі правила соціального дистанціювання.

На відкритті Ігор будуть присутні 12 500 спортсменів із 205 країн світу. Це будуть перші Олімпійські ігри, які в звʼязку з надзвичайними обставинами були перенесені, а не скасовані, а також перші в історії Олімпійські ігри, які пройдуть в непарний рік.

Бронзовий призер останнього чемпіонату світу з дзюдо Яків Хамм дав ексклюзивне інтервʼю Фокусу на відкритому тренуванні Олімпійської збірної в Києві. Хамм, зокрема, заявив, що в дворазового олімпійського чемпіона Тедді Рінера, який представляє Францію, цього разу не вийде виграти, оскільки на Ігри їде він.

Нагадаємо також, що американська тенісистка Серена Вільямс вирішила пропустити Олімпійські ігри 2020 в Токіо. До цього зʼявлялася інформція, що Серена не хоче їхати до Японії, тому що не зможе взяти із собою свою 3-річну дочку Олівію через карантинні обмеження.