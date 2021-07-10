В Беларуси ветром снесло надувные батуты с детьми: есть пострадавшие (видео)

Травмированных людей быстро доставили в больницу машины "скорой помощи", которые дежурили на празднике.

10 июля в белорусском городе Александрия ветер снес надувные батуты в парке аттракционов, в результате чего пострадали пять человек. Об этом в Телеграм сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.

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По официальным данным, двое детей и трое взрослых обратились за медицинской помощью после инцидента, однако состояние у всех пострадавших удовлетворительное, угрозы для жизни нет. Врачи проводят обследование, чтобы уточнить диагнозы пациентов.

В субботу в Беларуси отмечают республиканский "Купалье". Очевидцы сняли на камеру, как несколько надувных батутов один за другим подлетели и на несколько секунд зависли в воздухе из-за шквального ветра. В момент инцидента на аттракционах находились дети. Пострадавших быстро доставили в больницу бригады "скорой помощи".

"Все случилось буквально за мгновение: поднялся сильный ветер и сорвал закрепленную надувную конструкцию, где были дети. Они очень сильно испугались, плакали. Рядом были военные, они бросились помогать. Тут же скорые подъехали — на таких мероприятиях они всегда есть", — цитирует свидетеля портал "Зеркало".

Ранее писали, что в Краматорске посетительнице аттракциона чуть не оторвало ноги из-за халатности оператора. По предварительной информации, сотрудник забыл убрать металлические ступени, которые травмировали девушку. Пострадавшей занялась "скорая помощь", а аттракцион продолжил работать сразу же после инцидента.

Писали также, что в Николаевской области люди получили травмы из-за оператора аттракциона, который якобы перепутал кнопки. В результате во время движения открылись крепления и поднялось ограждение. Три человека получили ушибы, а еще один мужчина порезал руку о стекло кассы, когда пытался остановить аттракцион.

В Харькове подросток выпал из кабинки канатной дороги и попал под автомобиль. В Центре экстренной медицинской помощи сообщили, что пострадавший сломал бедро и плечо, а также получил черепно мозговую травму, в момент падения он был в состоянии алкогольного опьянения.