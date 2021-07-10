У Білорусі вітром знесло надувні батути з дітьми: є постраждалі (відео)

Травмованих людей швидко доставили до лікарні машини "швидкої допомоги", які чергували на святі.

10 липня в білоруському місті Олександрія вітер зніс надувні батути в парку атракціонів, в результаті чого постраждали п'ятеро людей. Про це в Телеграм повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я Білорусі.

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За офіційними даними, двоє дітей і троє дорослих звернулися за медичною допомогою після інциденту, однак стан у всіх постраждалих задовільний, загрози для життя немає. Лікарі проводять обстеження, щоб уточнити діагнози пацієнтів.

У суботу в Білорусі відзначають республіканський "Купали". Очевидці зняли на камеру, як кілька надувних батутів один за іншим підлетіли і на кілька секунд зависли в повітрі через шквальний вітер. У момент інциденту на атракціонах перебували діти. Постраждалих швидко доставили в лікарню бригади "швидкої допомоги".

"Все сталося буквально за мить: піднявся сильний вітер і зірвав закріплену надувну конструкцію, де були діти. Вони дуже сильно злякалися, плакали. Поруч були військові, вони кинулися допомагати. Тут же швидкі під'їхали — на таких заходах вони завжди є", — цитує свідка портал "Дзеркало".

Раніше писали, що в Краматорську відвідувачці атракціону мало не відірвало ноги через недбалість оператора. За попередньою інформацією, співробітник забув прибрати металеві сходи, які травмували дівчину. Постраждалій зайнялася "швидка допомога", а атракціон продовжив працювати відразу ж після інциденту.

Писали також, що в Миколаївській області люди отримали травми через оператора атракціону, який нібито переплутав кнопки. В результаті під час руху відкрилися кріплення і піднялося огорожу. Три людини отримали удари, а ще один чоловік порізав руку об скло каси, коли намагався зупинити атракціон.

У Харкові підліток випав з кабінки канатної дороги і потрапив під автомобіль. У Центрі екстреної медичної допомоги повідомили, що потерпілий зламав стегно і плече, а також отримав черепно мозкову травму, в момент падіння він був в стані алкогольного сп'яніння.