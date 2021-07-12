В России девушки сорвались в обрыв во время катания на качелях (видео)

Одна из девушек решила затормозить ногами, но сила инерции оказалась сильнее и подруги полетели в пропасть.

В Сулакском каньоне (Дагестан, Российская Федерация) две девушки сорвались в обрыв в результате катания на качелях.

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Как сообщает РИА Дагестан, качели были установлены неподалеку от обрыва в качестве развлекательного аттракциона для туристов.

На кадрах видно, что во время катания девушки срываются и падают с обрыва. По данным канала, в результате инцидента они получили незначительные травмы.

Были на качелях ремни безопасности или нет, на видео не заметно, однако то, что девушки пристегнуты не были, очевидно.

Вначале отдыхающие спокойно летали над обрывом, затем одна из девушек решила затормозить качели ногами.

Однако инерция оказалась сильнее и жаждущие острых ощущений отдыхающие сорвались в пропасть.

[ + – ] Момент падения девушек с аттракциона

К счастью, девушки остались живы, отделавшись испугом и незначительными ушибами, уточняет Комсомольская правда.

По словам источника издания в правоохранительных органах, спасло девушек то, что внизу находилась площадка с настилом, куда они и упали.

Аттракцион закончился куда более печально, если бы девушки упали в тот момент, когда качели находились на максимальной высоте.

Напомним, 10 июля в городе Александрия (Беларусь) ветер снес надувные батуты в парке аттракционов, в результате чего пострадали пять человек.

Также мы писали, что в одном из парков Краматорска из-за халатности оператора аттракциона произошло столкновение пассажиров со ступенями, в итоге одна из девушек чуть не лишилась ног.

А в Одессе на детской площадке ребенок напоролся на железный штырь, установленный родителями "в целях безопасности", и впал в кому.