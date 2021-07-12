У Росії дівчата зірвалися у прірву під час катання на гойдалці (відео)

Одна з дівчат вирішила загальмувати ногами, але сила інерції виявилася сильнішою і подруги полетіли в прірву.

У Сулакському каньйоні (Дагестан, Російська Федерація) дві дівчини зірвалися у прірву внаслідок катання на гойдалках.

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Як повідомляє РІА Дагестан, гойдалки були встановлені неподалік від обриву як розважальний атракціон для туристів.

На кадрах видно, що під час катання дівчата зриваються і падають з обриву. За даними каналу, внаслідок інциденту вони отримали незначні травми.

Були на гойдалках ремені безпеки чи ні, на відео не видно, однак те, що дівчата пристебнуті були, очевидно.

Спочатку відпочивальниці спокійно літали над урвищем, потім одна з дівчат вирішила загальмувати гойдалку ногами.

Однак інерція виявилася сильнішою і відпочивальниці, які хотіли гострих відчуттів, зірвалися в прірву.

[ + – ] Момент падіння дівчат з атракціону

На щастя, дівчата залишилися живі, відбувшись переляком і незначними забоями, уточнює Комсомольская правда.

За словами джерела видання в правоохоронних органах, врятувало дівчат те, що внизу знаходився майданчик із настилом, куди вони й упали.

Атракціон закінчився б куди сумніше, якби дівчата впали в той момент, коли гойдалки знаходилися на максимальній висоті.

Нагадаємо, 10 липня в місті Олександрія (Білорусь) вітер зніс надувні батути в парку атракціонів, унаслідок чого постраждали пʼятеро людей.

Також ми писали, що в одному з парків Краматорська через недбалість оператора атракціону сталося зіткнення пасажирів зі сходами, внаслідок чого одна з дівчат ледь не втратила ноги.

А в Одесі на дитячому майданчику дитина напоролася на металевий штир, встановлений батьками "з метою безпеки", і впала в кому.