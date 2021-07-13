У Путина решили раздать казакам оружие

В Кремле одобрили инициативу присоединить казачьи подразделения к Росгвардии. Произойдет это в тех регионах, где их движения традиционно популярны.

Подразделения казаков в российских регионах войдут в состав Росгвардии. Об этом, как сообщает "Интерфакс", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"У Росгвардии хватает [своих сил], просто есть регионы, где живет много казаков, и там их просто будут брать на службу в Росгвардию", — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что никаких отдельных казачьих подразделений не будет, все они войдут в состав Росгвардии. Вхождение казаков в Росгвардию будет подразумевать выдачу им оружия, как и остальным гражданам РФ, которые служат в таких подразделениях.

По словам Пескова, такая практика будет распространяться исключительно на те регионы, где традиционно много казаков.

"Они только в некоторых регионах есть", — отметил он.

При этом в Кремле не ответили на вопрос, будет ли форма у казаков отличаться от формы других гвардейцев.

Как пишет "Коммерсант", идею создания козачьих подразделений в Росгвардии выдвинул полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

"Я считаю, что казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии. Эту инициативу нашу поддержал по сути президент. Я написал ему бумагу соответствующую, и она, эта инициатива, была поддержана, на базе Росгвардии создавать подразделения", — отметил он.

По его словам, казачьи полки будут находиться по месту жительства казаков, однако других подробностей инициативы пока не привел.

Как сообщалось ранее, в России стартуют крупнейшие в истории для Росгвардии учения "Заслон-2021", которые являются частью подготовки к стратегическим учениям "Запад-2021" осенью. В ходе маневров росгвардейцы будут отрабатывать "нейтрализацию угроз безопасности РФ", они развернутся сразу в 3 федеральных округах.

Напомним, оккупанты в Крыму передали Росгвардии захваченные украинские вертолеты Ми-8. Ранее в РФ разбился вертолет Росгвардии Ми-8, весь экипаж погиб.