У Путіна вирішили роздати козакам зброю

У Кремлі схвалили ініціативу приєднати козачі підрозділи до Росгвардії. Відбудеться це в тих регіонах, де їхні рухи традиційно популярні.

Підрозділи козаків у російських регіонах увійдуть до складу Росгвардії. Про це, як повідомляє "Інтерфакс", заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"У Росгвардії вистачає [своїх сил], просто є регіони, де живе багато козаків, і там їх просто будуть брати на службу в Росгвардію", — заявив Пєсков.

Представник Кремля зазначив, що ніяких окремих козацьких підрозділів не буде, усі вони увійдуть до складу Росгвардії. Входження козаків у Росгвардію буде мати на увазі видачу їм зброї, як і іншим громадянам РФ, які служать у таких підрозділах.

За словами Пєскова, така практика буде поширюватися винятково на ті регіони, де традиційно багато козаків.

"Вони тільки в деяких регіонах є", — зазначив він.

При цьому в Кремлі не відповіли на питання, чи буде форма в козаків відрізнятися від форми інших гвардійців.

Як пише "Комерсант", ідею створення козацьких підрозділів у Росгвардії висунув повпред глави держави в Північно-Кавказькому федеральному окрузі Юрій Чайка.

"Я вважаю, що козаки повинні бути територіальним підрозділом Росгвардії. Цю ініціативу нашу підтримав по суті президент. Я написав йому документ відповідну, і вона, ця ініціатива, була підтримана, на базі Росгвардії створювати підрозділи", — зазначив він.

За його словами, козачі полки будуть за місцем проживання козаків, однак інших подробиць ініціативи поки не навів.

Як повідомлялося раніше, у Росії стартують найбільші в історії для Росгвардії навчання "Заслін-2021", які є частиною підготовки до стратегічних навчань "Захід-2021" восени. У ході маневрів росгвардійці відпрацьовуватимуть "нейтралізацію загроз безпеки РФ", вони розвернуться відразу в 3 федеральних округах.

Нагадаємо, окупанти в Криму передали Росгвардії захоплені українські вертольоти Мі-8. Раніше в РФ розбився вертоліт Росгвардії Мі-8, весь екіпаж загинув.