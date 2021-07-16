В Беларуси КГБ обыскал подписчиков оппозиционных Telegram-каналов

В следственном управлении ведомства утверждают, что у подписчиков найдены оружие, наркотики и "нацистская символика".

В Комитете госбезопасности Беларуси отчитались о результатах операции по так называемой зачистке "радикально настроенных лиц".

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Об этом в пятницу, 16 июля в эфире государственного телеканала "Беларусь-1" рассказал замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек.

По его словам, обыски проведены у самых активных подписчиков телеграм-каналов "ГСБ", "Буслы ляцяць", EXOMON и других.

Бычек утверждает, что в отношении этих людей имелась оперативная информация, подтверждающая их "экстремистскую деятельность".

Представитель КГБ сообщил об изъятии травматического оружия, боеприпасов, наркотиков, а также "нацистской атрибутики и символики".

"В отношении отдельных лиц добыты доказательства их причастности к уголовно наказуемым деяниям: организации групповых действий, грубо нарушающих порядок и разжигание социальной вражды или розни", – добавил Бычек.

Ранее сообщалось, что Литва начала ограждать границу с Беларусью из-за того, что с начала года в Литву проникло более 1500 белорусов.

Также мы писали, что платформа "Голос", "Зубр" и "Честные люди" совместно с "Маланка Медиа" провели анализ, который показал массовые фальсификации на президентских выборах в Беларуси. Аналитики пришли к выводу, что Лукашенко набрал не 80,23% как говорит ЦИК, а 34% или 1,8 млн голосов.

А 6 июля бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико был приговорен к 14 годам лишения свободы.