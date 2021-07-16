У Білорусі КДБ обшукав підписників опозиційних Telegram-каналів

У слідчому управлінні відомства стверджують, що у підписників знайдена зброя, наркотики і "нацистська символіка".

У Комітеті держбезпеки Білорусі відзвітували про результати операції по так званій зачистці "радикально налаштованих осіб".

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Про це в пʼятницю, 16 липня в ефірі державного телеканалу "Білорусь-1" розповів заступник начальника слідчого управління КДБ Костянтин Бичек.

За його словами, обшуки проведені у найактивніших підписників телеграм-каналів "ГСБ", "Буслы ляцяць", EXOMON та інших.

Бичек стверджує, що стосовно цих людей була оперативна інформація, що підтверджує їх "екстремістську діяльність".

Представник КДБ повідомив про вилучення травматичної зброї, боєприпасів, наркотиків, а також "нацистської атрибутики та символіки".

"Що стосується окремих осіб, здобуті докази їх причетності до кримінальних діянь: організації групових дій, що грубо порушують порядок і розпалювання соціальної ворожнечі або ворожнечі", — додав Бичек.

Раніше повідомлялося, що Литва почала захищати кордон з Білоруссю через те, що з початку року в Литву проникло більше 1500 білорусів.

Також ми писали, що платформа "Голос", "Зубр" і "Чесні люди" спільно з "Маланка Медіа" провели аналіз, який показав масові фальсифікації на президентських виборах в Білорусі. Аналітики дійшли висновку, що Лукашенко набрав не 80,23% як каже ЦВК, а 34% або 1,8 млн голосів.

А 6 липня колишнього голову правління Белгазпромбанку Віктора Бабаріка засудили до 14 років позбавлення волі.