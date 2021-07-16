"Диалог Тараса Шевченко и Ду Фу": в Китае открыли скульптуру в честь Кобзаря (видео, фото)

Скульптуру установили на территории украинского посольства в столице страны в честь десятилетия стратегического партнерства между Киевом и Пекином.

В Пекине, столице Китая, состоялось торжественное открытия памятника "Врата души. Диалог Тараса Шевченко и Ду Фу". Скульптура установлена на территории посольства Украины в КНР. Об этом сообщает государственное "Международное радио Китая".

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Жанна Лещинская, временная поверенная в делах Украины в Китае, во время церемонии заявила, что открытие этой композиции посвящается 10-й годовщине начала стратегического партнерства между Киевом и Пекином.

Автором памятника является директор Национального художественного музея КНР У Вейшань. Он точно воссоздал скульптурную композицию, которую открыли в 2017 году в киевском Ботаническом саду им. академика Фомина в честь 25-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.

Во время торжественного открытия памятника "Врата души. Диалог Тараса Шевченко и Ду Фу" в Пекине У Вейшань рассказал, что это произведение искусства является данью уважения двум выдающимся представителям мировой культуры — украинскому Кобзарю Тарасу Шевченко и корифею китайской классической поэзии Ду Фу. По его словам, творчество этих деятелей является "ярким примером духовного единения китайского и украинского народов".

[ + – ] "Диалог Тараса Шевченко и Ду Фу": в Китае открыли скульптуру в честь Кобзаря (видео)

[ + – ] "Врата души. Диалог Тараса Шевченко и Ду Фу" в Пекине Фото: МИД Украины

Напомним, на прошлой неделе глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в интервью китайским госСМИ хвалил Коммунистическую партию КНР и восхищался книгой ее генсека Си Цзиньпина о государственном управлении.

Отметим, в марте этого года памятник Тарасу Шевченко открыли и в итальянской Флоренции. Его изготовили на средства украинских меценатов.

А 9 марта 2021 года, в 207-й день рождения Шевченко, цифровая копия Кобзаря появилась на улицах Киева.