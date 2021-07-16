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"Діалог Тараса Шевченка та Ду Фу": у Китаї відкрили скульптуру на честь Кобзаря (відео, фото)

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Фото: МЗС Украiни | "Врата душі. Діалог Тараса Шевченка та Ду Фу" в Пекіні

Скульптуру встановили на території українського посольства в столиці країни на честь десятиліття стратегічного партнерства між Києвом і Пекіном.

У Пекіні, столиці Китаю, відбулося урочисте відкриття памʼятника "Врата душі. Діалог Тараса Шевченка та Ду Фу". Скульптура встановлена на території посольства України в КНР. Про це повідомляє державне "Міжнародне радіо Китаю".

Жанна Лещинська, тимчасова повірена у справах України в Китаї, під час церемонії заявила, що відкриття цієї композиції присвячується 10-й річниці початку стратегічного партнерства між Києвом і Пекіном.

Автором памʼятника є директор Національного художнього музею КНР У Вейшань. Він точно відтворив скульптурну композицію, яку відкрили у 2017 році в київському Ботанічному саду ім. академіка Фоміна на честь 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між країнами.

Під час урочистого відкриття памʼятника "Врата душі. Діалог Тараса Шевченка та Ду Фу" в Пекіні У Вейшань розповів, що цей твір мистецтва є даниною поваги двом видатним представникам світової культури — українському Кобзареві Тарасу Шевченку і корифею китайської класичної поезії Ду Фу. За його словами, творчість цих діячів є "яскравим прикладом духовного єднання китайського та українського народів".

"Діалог Тараса Шевченка та Ду Фу": у Китаї відкрили скульптуру на честь Кобзаря (відео)
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"Врата душі. Діалог Тараса Шевченка та Ду Фу" в Пекіні
Фото: МЗС Украiни

Нагадаємо, минулого тижня глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в інтервʼю китайським держЗМІ хвалив Комуністичну партію КНР і захоплювався книгою її генсека Сі Цзіньпіна про державне управління.

Зазначимо, у березні цього року памʼятник Тарасу Шевченку відкрили і в італійській Флоренції. Його виготовили на кошти українських меценатів.

А 9 березня 2021 року у 207-й день народження Шевченка цифрова копія Кобзаря зʼявилася на вулицях Києва.