Франция разрешила въезд украинцам: Кулеба назвал условия

Въезд по свидетельству о вакцинации возможен только, если прививки сделаны препаратами, которые разрешены в Евросоюзе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что правительство Франции открыло въезд для украинцев согласно рекомендации Совета ЕС.

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Въезд разрешен без ограничений, при условии предъявления одного из трех документов:

свидетельства о вакцинации;

результата ПЦР-теста (сделанного за 72 часа);

теста на антитела (за 24 часа).

Указанные условия въезда применяются как к взрослым, так и к детям (старше 12 лет).

Узнать перечень признанных вакцин и подробные условия въезда во Францию или другую страну можно на сайте МИД Украины.

Что касается Франции, то въезд по свидетельству о вакцинации возможен только, если прививки сделаны препаратами Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Janssen/Johnson & Johnson, то есть теми, которые на сегодняшний день разрешены в Евросоюзе.

При этом вакцинация считается полной, если прошло 28 дней с момента вакцинации вакциной Janssen и 7 дней с момента второй дозы в случае вакцинации другими препаратами.

Для контроля на границе потребуют предъявить только документ, подтверждающий вакцинацию, и заполнить заявление об отсутствии симптомов COVID-19 и об отсутствии контактов с лицами, заболевших коронавирусом.

Напомним, Швеция с 26 июля открыла границы для туристов из Украины. Требование наличия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус для въезда в эту страну остается в силе.

С 22 июля Нидерланды открыли въезд для граждан Украины.

Ранее Эстония, Литва и Латвия открылись украинцам для всех типов путешествий.