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Франция разрешила въезд украинцам: Кулеба назвал условия

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франция, париж, коронавирус, фото
Фото: ft.com

Въезд по свидетельству о вакцинации возможен только, если прививки сделаны препаратами, которые разрешены в Евросоюзе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что правительство Франции открыло въезд для украинцев согласно рекомендации Совета ЕС.

Въезд разрешен без ограничений, при условии предъявления одного из трех документов:

  • свидетельства о вакцинации;
  • результата ПЦР-теста (сделанного за 72 часа);
  • теста на антитела (за 24 часа).

Указанные условия въезда применяются как к взрослым, так и к детям (старше 12 лет).

Узнать перечень признанных вакцин и подробные условия въезда во Францию или другую страну можно на сайте МИД Украины.

Что касается Франции, то въезд по свидетельству о вакцинации возможен только, если прививки сделаны препаратами Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Janssen/Johnson & Johnson, то есть теми, которые на сегодняшний день разрешены в Евросоюзе. 

При этом вакцинация считается полной, если прошло 28 дней с момента вакцинации вакциной Janssen и 7 дней с момента второй дозы в случае вакцинации другими препаратами. 

Для контроля на границе потребуют предъявить только документ, подтверждающий вакцинацию, и заполнить заявление об отсутствии симптомов COVID-19 и об отсутствии контактов с лицами, заболевших коронавирусом.

Напомним, Швеция с 26 июля открыла границы для туристов из Украины. Требование наличия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус для въезда в эту страну остается в силе.

С 22 июля Нидерланды открыли въезд для граждан Украины.

Ранее Эстония, Литва и Латвия открылись украинцам для всех типов путешествий.