Франция разрешила въезд украинцам: Кулеба назвал условия
Въезд по свидетельству о вакцинации возможен только, если прививки сделаны препаратами, которые разрешены в Евросоюзе.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что правительство Франции открыло въезд для украинцев согласно рекомендации Совета ЕС.
Въезд разрешен без ограничений, при условии предъявления одного из трех документов:
- свидетельства о вакцинации;
- результата ПЦР-теста (сделанного за 72 часа);
- теста на антитела (за 24 часа).
Указанные условия въезда применяются как к взрослым, так и к детям (старше 12 лет).
Узнать перечень признанных вакцин и подробные условия въезда во Францию или другую страну можно на сайте МИД Украины.
Что касается Франции, то въезд по свидетельству о вакцинации возможен только, если прививки сделаны препаратами Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Janssen/Johnson & Johnson, то есть теми, которые на сегодняшний день разрешены в Евросоюзе.
При этом вакцинация считается полной, если прошло 28 дней с момента вакцинации вакциной Janssen и 7 дней с момента второй дозы в случае вакцинации другими препаратами.
Для контроля на границе потребуют предъявить только документ, подтверждающий вакцинацию, и заполнить заявление об отсутствии симптомов COVID-19 и об отсутствии контактов с лицами, заболевших коронавирусом.
Напомним, Швеция с 26 июля открыла границы для туристов из Украины. Требование наличия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус для въезда в эту страну остается в силе.
С 22 июля Нидерланды открыли въезд для граждан Украины.
Ранее Эстония, Литва и Латвия открылись украинцам для всех типов путешествий.