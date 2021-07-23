Франція дозволила в'їзд українцям: Кулеба назвав умови

В'їзд за свідоцтвом про вакцинацію можливий тільки, якщо щеплення зроблені препаратами, які дозволені в Євросоюзі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що уряд Франції відкрив вʼїзд для українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.

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Вʼїзд дозволений без обмежень, за умови предʼявлення одного з трьох документів:

свідоцтва про вакцинацію;

результату ПЛР-тесту (зробленого за 72 години);

тесту на антитіла (за 24 години).

Зазначені умови вʼїзду застосовуються як до дорослих, так і до дітей (старше 12 років).

Дізнатися перелік визнаних вакцин і докладні умови вʼїзду у Францію або іншу країну можна на сайті МЗС України.

Що стосується Франції, то вʼїзд за свідоцтвом про вакцинацію можливий тільки, якщо щеплення зроблені препаратами Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield і Janssen/Johnson & Johnson, тобто тими, які на сьогоднішній день дозволені в Євросоюзі.

При цьому вакцинація вважається повною, якщо пройшло 28 днів із моменту вакцинації вакциною Janssen і 7 днів із моменту другої дози в разі вакцинації іншими препаратами.

Для контролю на кордоні вимагають предʼявити тільки документ, що підтверджує вакцинацію, і заповнити заяву про відсутність симптомів COVID-19 і про відсутність контактів з особами, які захворіли коронавірусом.

Нагадаємо, Швеція з 26 липня відкрила кордони для туристів з України. Вимога наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус для вʼїзду в цю країну залишається чинною.

З 22 липня Нідерланди відкрили вʼїзд для громадян України.

Раніше Естонія, Литва та Латвія відкрилися українцям для всіх типів подорожей.